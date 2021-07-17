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الأب بطرس دانيال: "حياة كريمة" أهم مبادرة في تاريخ مصر (فيديو)

السبت 17/يوليو/2021 - 10:24 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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هنأ الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي للسينما، الشعب المصري والعالم كله بعيد الأضحى المبارك، معربا عن تمنيه بأن يجعل الله كل الأيام أعياد وسلامة وفرح.

وأكد دانيال، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم السبت، أن مشروع حياة كريمة مبادرة إنسانينة وهي الأهم في تاريخ في مصر، موضحا أن 21 ألف شاب متطوع يعملون في هذه المبادرة لتطبيق الحياة الكريمة على أرض الواقع.

وحول اختياره أحد سفراء المبادرة، مؤكدًا أنه سيلعب أدوارا متنوعة، حيث سيتعاون مع الفنانين والمثقفين والإعلاميين لترتيب زيارات للقرى المستفيدة من المبادرة والاحتفاء بأهلها: "هنحسسهم إنهم مقربين لينا وإننا أسرة واحدة، ولما الناس يلاقوا إن الفنانين بيزوروهم ترتفع روحهم المعنوية ويشعرون بأنهم في أسرة واحدة في مصر بلدهم".

وعن الخطة القادمة للتعامل مع الفنانين الذين أبدوا رأيهم في الخروج بقوافل لقرى حياة كريمة، أوضح الأب بطرس دانيال، أن هذه التحركات ستكون من خلال المساهمات المالية والزيارات المادية، مشيرًا إلى أن عددا كبيرا من الفنانين يقومون بأنشطة مجتمعية وحرصوا على زيارة مصابي رجال القوات المسلحة والشرطة وضحايا العمليات الإرهابية منذ ثورة 30 يونيو، وبالتالي فإنهم سيساهمون في مبادرة حياة كريمة وفقا لظروفهم الخاصة ووقتهم المتاح.

وتوقع، ان تؤثر المبادرة على الاعمال الفنية، حيث سيحرى إظهار الصور الإيجابية في القرى: "عندنا إيجابيات ممكن نعمل منها أعمال لا حصر لها، لتاريخنا وإنجازات رائعة جدا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفن سيوصل هذه الرسالة، وعندما يحدث هذا، فإن عدد المتطوعين سيزداد".

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