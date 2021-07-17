أنشيلوتي يستقر على بديل سيرجيو راموس





واصل الايطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد الاسباني البحث عن المدافع الذي يلعب دور الاسباني سيرجيو راموس الذي رحل صوب باريس سان جيرمان الفرنسي وإقتراب رحيل الفرنسي رفائيل فاران.





وقال برنامج الشيرنجيتو الاسباني أن أنشيلوتي يفكر في أن يعتمد على فيرلاند ميندي في مركز قلب الدفاع الموسم القادم مع وجود دافيد الابا المنضم حديثًا من بايرن ميونخ في مركز الظهير الأيسر.





في الوقت الذي تضم فيه قائمة المرينجي حاليًا فيما يخص خط الدفاع إيدير ميليتاو والإسباني ناتشو فيرنانديز ويسعى أنشيلوتي إلى الحصول على خدمات مبابي ما جعله يرفض ضم أي لاعب في المراكز الخلفية.





يُذكر أن ريال مدريد قد خرج الموسم الماضي بدون أي بطولات ما جعل زيدان يرحل ويحل الإيطالي بدلًا منه من أجل إعادة الملكي لمنصات التتويج من جديد.