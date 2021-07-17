مسؤول صيني: العقوبات الأمريكية والاستشارات التجارية التي تقدمها لها "نية حقيرة"

قال فرع وزارة الخارجية الصينية في هونغ كونغ، إن العقوبات الأمريكية الجديدة على المسؤولين الصينيين واستشاراتها التجارية المحدثة بشأن المدينة هي أعمال "فظة " و"غير معقولة اطلاقا" ولها "نية خسيسة".





وفرضت الولايات المتحدة، الجمعة، عقوبات على سبعة مسؤولين صينيين بسبب حملة بكين القمعية للديمقراطية في هونج كونج، وهي أحدث جهود واشنطن لمحاسبة الصين على ما تصفه بتآكل سيادة القانون في المستعمرة البريطانية السابقة. وأصدرت إدارة بايدن أيضًا تحذيرًا يوم الجمعة لتحذير الشركات الأمريكية من المخاطر التي تتعرض لها عملياتها وأنشطتها في هونج كونج بعد أن فرضت الصين قانونًا جديدًا للأمن القومي هناك العام الماضي.





ندد متحدث باسم مفوض وزارة الخارجية الصينية في هونج كونج في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الجمعة بشدة الإجراءات الأمريكية، قائلا إنها تدخل فاضح في الشؤون الداخلية لهونج كونج والصين. وقال في البيان إن "مخاوف (الولايات المتحدة) بشأن بيئة الأعمال في هونج كونج وهمية ؛ ومحاولتها تدمير ازدهار واستقرار هونج كونج وتعريض الأمن القومي للصين للخطر وإعاقة تنمية الصين أمر حقيقي".



