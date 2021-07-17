بايدن يستضيف رئيس الوزراء العراقي في البيت الأبيض 26 يوليو

صرح البيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستضيف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في البيت الأبيض يوم 26 يوليو.





وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي إن الزيارة ستسلط الضوء على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتعزيز التعاون الثنائي بموجب اتفاق عام 2008 الذي يحكم انسحاب القوات الأمريكية من العراق. وأدرجت بساكي المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل الطاقة والصحة وقالت إن بايدن يتطلع إلى تعزيز التعاون مع العراق في "القضايا الأمنية لتشمل الجهود المشتركة لضمان الهزيمة الدائمة" لتنظيم الدولة الإسلامية المتشدد.





ولم تشر بساكي إلى إيران التي تمارس نفوذا في العراق المجاور من خلال علاقاتها الوثيقة مع حكومة بغداد ودعمها لفصائل شيعية تشن هجمات على منشآت عسكرية تستضيف قوات أمريكية.



