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موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز

السبت 17/يوليو/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة اليوم أمام نظيره كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في التاسعة من مساء اليوم السبت على المركب الرياضي محمد الخامس في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمد شريف.

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