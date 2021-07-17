ايزيكيل غاراي يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن المدافع الأرجنتيني إيزيكيل غاراي، اعتزاله كرة القدم، على خلفية الإصابات التي لحقت به في السنوات الثلاث الأخيرة، وأثرت على مسيرته بشكل ملحوظ، بعد انتقاله إلى صفوف فالنسيا الإسباني.

أعلن المدافع الأرجنتيني إيزيكيل غاراي، اعتزاله كرة القدم، على خلفية الإصابات التي لحقت به في السنوات الثلاث الأخيرة، وأثرت على مسيرته بشكل ملحوظ، بعد انتقاله إلى صفوف فالنسيا الإسباني.

أكد لاعب ريال مدريد، وبنفيكا، السابق، أنه يعاني منذ فترة طويلة، بعد أن تعرض لمشكلة في الفخذ، تسببت في تغييره للغضروف، وهو ما تسبب في عدم مشاكل له على مدار الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه كان يتمنى أن يواصل المسيرة لفترات أطول.

أكد لاعب ريال مدريد، وبنفيكا، السابق، أنه يعاني منذ فترة طويلة، بعد أن تعرض لمشكلة في الفخذ، تسببت في تغييره للغضروف، وهو ما تسبب في عدم مشاكل له على مدار الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه كان يتمنى أن يواصل المسيرة لفترات أطول.

وقال اللاعب في رسالة وداعية: "منذ ثلاث سنوات وأنا أخوضاً حرباً في صمت، محاولاً حل مشكلة تعرضت لها بعد تغيير الغضروف، والتي ظهرت بشكل غير متوقع، وعانيت بسببها من آلام مبرحة، كانت تمنعني في كثير من الأحيان من المشي".



