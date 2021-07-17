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ايزيكيل غاراي يعلن اعتزاله كرة القدم

السبت 17/يوليو/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن المدافع الأرجنتيني إيزيكيل غاراي، اعتزاله كرة القدم، على خلفية الإصابات التي لحقت به في السنوات الثلاث الأخيرة، وأثرت على مسيرته بشكل ملحوظ، بعد انتقاله إلى صفوف فالنسيا الإسباني.




أكد لاعب ريال مدريد، وبنفيكا، السابق، أنه يعاني منذ فترة طويلة، بعد أن تعرض لمشكلة في الفخذ، تسببت في تغييره للغضروف، وهو ما تسبب في عدم مشاكل له على مدار الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه كان يتمنى أن يواصل المسيرة لفترات أطول.



وقال اللاعب في رسالة وداعية: "منذ ثلاث سنوات وأنا أخوضاً حرباً في صمت، محاولاً حل مشكلة تعرضت لها بعد تغيير الغضروف، والتي ظهرت بشكل غير متوقع، وعانيت بسببها من آلام مبرحة، كانت تمنعني في كثير من الأحيان من المشي".



وأوضح اللاعب الفائز مع الأرجنتين بذهبية أولمبياد بكين 2008، أنه لم يكن يريد خداع الأندية التي كانت تسعى لضمه في الفترة الماضية، ولذلك قرر الاعتزال، لأنه ليس في حالة بدنية تؤهله للعب كرة القدم.



وتابع: "أفضل الالتزام بكلمتي، وإن كنت انتقلت لأي فريق الأمر سيكون مثابة الحصول على أموال دون فعل شيء، لأنني كنت سأغيب عن كل مباراتين من أصل ثلاثة، بسبب المشكلة التي أعاني منها".



واختتم: "كانت الصراحة دائماً ما تلازمني على مدار مسيرتي منذ البداية، وأريد أن اعتزل بنفس الطريقة، واليوم تبدأ مرحلة جديدة بالنسبة لي، وسيرافقني خلالها الأمل كالعادة". 

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