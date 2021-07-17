تشيلسي يستقر على ضم نجم برشلونة





أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت من العاصمة الإسبانية مدريد وجود إهتمام من مسؤولي الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الانجليزي من أجل الحصول على خدمات واحد من لاعبي البلوجرانا.





وقالت التقارير أن مسؤولي برشلونة إستقروا بالفعل على رحيل الفرنسي أنطوان جريزمان من أجل توفير الأموال ما يساعدهم على تجديد عقد الدولي الارجنتيني وقائد الفريق ليونيل ميسي.





في الوقت الذي أشارت فيه التقارير أيضاً أن جريزمان يعد ثاني أعلى راتب في الفريق بعد ميسي وخروجه سيوفر الكثير من الموارد الاقتصادية التي تساعد على حل المشكلة التي يعاني منها الفريق.





ومن المُنتظر أن يجد تشيلسي صعوبة كبيرة في الحصول على خدمات الديك الفرنسي خاصةً في ظل وجود أنباء تربطه بالعودة من جديد إلى صفوف فريقه القديم أتلتيكو مدريد.