Advertisements

تشيلسي يستقر على ضم نجم برشلونة

السبت 17/يوليو/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت من العاصمة الإسبانية مدريد وجود إهتمام من مسؤولي الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الانجليزي من أجل الحصول على خدمات واحد من لاعبي البلوجرانا.

وقالت التقارير أن مسؤولي برشلونة إستقروا بالفعل على رحيل الفرنسي أنطوان جريزمان من أجل توفير الأموال ما يساعدهم على تجديد عقد الدولي الارجنتيني وقائد الفريق ليونيل ميسي.

في الوقت الذي أشارت فيه التقارير أيضاً أن جريزمان يعد ثاني أعلى راتب في الفريق بعد ميسي وخروجه سيوفر الكثير من الموارد الاقتصادية التي تساعد على حل المشكلة التي يعاني منها الفريق.

ومن المُنتظر أن يجد تشيلسي صعوبة كبيرة في الحصول على خدمات الديك الفرنسي خاصةً في ظل وجود أنباء تربطه بالعودة من جديد إلى صفوف فريقه القديم أتلتيكو مدريد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميسي كره القدم جريزمان تشيلسي برشلونة

أخبار تهمك

صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

منذ حوالي 17 ساعة

بعد وقوع الضرر عليه.. رامي صبري يستغيث بالرئيس السيسي

منذ نصف ساعة

عاجل.. حقيقة شطب حلا شيحة من نقابة الممثلين

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا اليومية تواصل الانخفاض (بيان رسمي)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع بديل فرجاني ساسي

منذ أقل من نصف ساعة

توضيح عاجل من وزير النقل لأهالي المعادي بشأن إزالة المنازل

منذ حوالي 10 ساعات

تشيلسي يستقر على ضم نجم برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز

منذ حوالي 3 ساعات

رسالة نارية من عمرو أديب لـ حلا شيحة بعد أزمتها الأخيرة

منذ حوالي 9 ساعات

أنشيلوتي يستقر على بديل سيرجيو راموس

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. موقف حاسم من نقابة المهن التمثيلية تجاه حلا شيحة

منذ حوالي 10 ساعة

الخطوات القادمة لن تكون ناعمة.. مستشار وزير الري السابق يكشف تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يُحدد سعر بيع نجم الفريق

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. 5 لاعبين خارج الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس.. مفاجأت في قائمة الراحلين والبرسا يحقق أمنية فالفيردي

أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس.. البرسا يقرر بيع نجمه مقابل 100 مليون يورو وميسي يحسم أمر فالفيردي

ميسي يريد هذا الثنائي سويا في برشلونة

ميسي يدفع برشلونة للصفقة الأكبر بعد ضم جريزمان

أهم أخبار برشلونة اليوم: جريزمان يوجه رسالة قوية لميسي ونيمار يضحي من أجل البرسا والصفقة الرابعة تقترب من الحسم رسميا

أخبار برشلونة اليوم: البرسا يطعن نيمار من الخلف ويفتح الطريق لريال مدريد وميسي يهدد بارتاميو ونجم الفريق يؤكد بقاءه

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:26 ص

عاجل.. موقف حاسم من نقابة المهن التمثيلية تجاه حلا شيحة

توضيح عاجل من وزير النقل لأهالي المعادي بشأن إزالة المنازل

01:04 ص

الخطوات القادمة لن تكون ناعمة.. مستشار وزير الري السابق يكشف تطورات أزمة سد النهضة

09:23 م

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

05:42 م

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا اليومية تواصل الانخفاض (بيان رسمي)

02:12 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس