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بيطري القليوبية: إلغاء الراحات والإجازات لأطباء المجازر خلال عيد الأضحى 

السبت 17/يوليو/2021 - 10:43 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعلنت الدكتورة أمل العسيلي وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء الراحات والإجازات لأطباء المجازر، وتدعيمهم بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، وكذلك توفير احتياجات المجازر من أدوات النظافة حفاظا على سلامة اللحوم.

وأضافت "العسيلي"، في تصريحات صحفية اليوم، أنه جرى تشكيل لجان لتكثيف حملات ضبط اللحوم على محلات عرض وبيع اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وأشارت العسيلي، إلى أنه تقرر فتح أبواب جميع المجازر لاستقبال الأضاحي بشكل مجاني، في إطار حرص الدولة على سلامة اللحوم المعروضة والحفاظ على البيئة.

وأوضحت أنه سيجرى تفعيل غرف العمليات الرئيسية بالمديرية والفرعية بالمراكز لاستقبال الشكاوى والعمل على حلها فورا على تليفون استقبال شكاوى المواطنين وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (01002782373) بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (114) أو رسائل الواتس آب ((01119992624- -01555573040).

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