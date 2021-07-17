الطالع الفلكى السّبت 17/7/2021..شَهْد المَلِكَة!









*القمر فى الرّبع الأوّل ، ويدخل الرّبع الثّانى فى الثانية عشرة و10 دقائق ظهراً ، القمر فى الميزان ، ويدخل العقرب فى الثامنة و38 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العذراء ، ويدخل الميزان فى العاشرة و37 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 21 يونيو - 22 يوليو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 16 يوليو - 16 أغسطس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الهَنْعَة من 16 يوليو - 28 يوليو .





اليوم 10 أبيب قبطى ، 17 تَمُّوز رُومى ، 7 ذُو الحِجّة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -وأوليلو كمان إن هِيّا إشترتْلَكْ شبشبْ أطيفة مُعتبر بخمسة جنيه عشان يتأطّع على دماغك.(ميمى شكيب من مسرحيّة حسن ومرقص و كوهين-1960)





*القمر فى الميزان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.









**القمر فى الرّبع الثانى

نشعربالحركة والنشاط بعد أن بدأ القمر فى إسترداد هيئته فى السّماء بعد أن كان طفلاً وليداً ضعيفاً طوال الأيام السابقة منذ ولادته ، وقت مُناسب للنموّ والحركة والنشاط والتنفيذ على أرض الواقع لما قمنا بتخطيطه طوال الأسبوع الفائت ،إنه وقت المُقابلات والتليفونات والزيارات وإنهاء الأعمال الثقيلة ، الأسفار والإنتقال من هنا وهناك ، هذا ليس وقتاً للتنسّك أو التأمل ولا الخُمُول أوالكسل تحت أى ظرف ، أرفس الأغطية وغادر فراشك ،إغسل وجهك بماءٍ بارد وشدّ رباط حذائك جيّداً وألقِ بنفسك وَسَط الطريق بحثاً عن لقمة عيْش شريفة









*(الزّهرة تنتقل للأسد - هنديّاً - سِيدِيرَال سِيسْتِمْ)

تنتقل بمشيئة الله تَعَالى الزّهرة من بُرج السّرطان لبرج الأسد فى فى السادسة صباح اليوم على الطريقة الهنديّة والتى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحُسبَان ، وسوف تظل فيه لتنتقل لبُرج العذراء فى الثامنة صباح يوم 11 أغسطس ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟









هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الهنديّة

(الشمس) ----- فى السّرطان (تنتقل للأسد فى 16 أغسطس)

(عطارد) ----- فى الجَوْزَاء (ينتقل للسّرطان فى 25 يوليو)

(الزّهرة) ----- فى الأسد (تنتقل للعذراء فى 11 أغسطس)

(القمر) ------ فى الميزان (بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى السّرطان (ينتقل للأسد فى 20 يوليو)

(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للدلو فى 17 يناير 2023)

(المُشترى)--- فى الدّلو.(ينتقل للحُوت فى 13 أبريل 2022)





تواجد الزّهرة فى برج الأسد قد تبدو الزّهرة/الأنثى/الزّوجة كملكة النحل وبسبب اللهفة الزائدة للعق العسل فقد تستمتع الزهرة/الزوجة بمُمَارسة لعبة التشويق القديمة شِمّ ولاتدوق على رأى الشّوام وكلّما كانت الزّهرة/الزّوجة مُتمنّعة كلّما زاد تشبّث الزوج بها ولا عيب فى ذلك طالما بالحلال شرط ألا تُظهر الخنوع فتكون على صورة حسن مُصطفى مع زوجته نادية سيف النصر بفيلم أنا الدكتور أو فريد شوقى بفيلم عندما يبكى الرّجال أو محمود ياسين بفيلم القط أصله أسد،إن كنت فى مرحلة السعى للزواج فالحَذّر من الإختيار الخاطئ فى هذا التوقيت، كلما تمنّعت العروس زاد تشبّثك بها رغم أنها قد لا تكون بالمواصفات التى حلمت بها لكنها رغبتك الجامحة للإمساك بشيئ تشعر أنه بعيد المنال وترغب فى الشعور بلذّة الفوز بالإمساك به ، لكن هذه اللذة قد تكلفك أن تكون صورة عن محمود عبد العزيز بفيلم الصعاليك، إن كانت العلاقة خاطئة بالأساس فعليك تذكر صور لأبطال الأفلام (عمر الشريف بفيلم من أجل إمرأة ، محمود ياسين بفيلم الشيطان إمرأة/عالم وعالمة ، حسين فهمى بفيلم صفقة مع إمرأة) إعمل فى نفسك معروف وابتعد عن مواطن الشبهات ولا تُسلم لِجَامَك للشهوة أوتتخلى عن العقل وإلا كانت النتجية كارثيّة كنماذج أبطال فيلم شهد المَلِكَة والتى عبّرت عن الزهرة فى برج الأسد بشكل سلبى.









إثارة غيرة الزّوجة/الزّهرة خلال تواجدها فى بُرج الأسد ولو من باب تحريك المياه الرّاكدة فكرة غبيّة عواقبها غير محمودة فلا تجرّبها، المنطقة الفاصلة بين بُرجيْن مائى والآخر نارى(الحُوت والحمل ، السرطان والأسد ،العقرب والقوس) تُسمّى غنْدَاتَا ولمدة 72 ساعة وحتى إستقرار الكوكب المُنتقل للبرج النارى تكون فترة تشويش ذهنى ما (قد) يتسبب فى تحدٍ بين الرجال والنساء لأسباب تافهة ، من وجهة نظر إيجابيّة فالوقت مُناسب لتجديد برج الأسد/مكان قوتك عملك أو منزلك بالديكورات الجديدة ، شراء المشغولات الذهبية والتى تكفل تأمين مكانة الأسد المَلَكِيّة من غدر الأيّام الصعبة ، تصميم فساتين ثمينة ، ديكورات فخمة ،أفلام سينمائيّة ضخمة وتسويقها للفئة المُناسبة من الجمهور ، بمشيئة الله تَعَالى.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: رُبّما شاهدت محروماً لم يَحْظَ بجزءٍ من حظّك، الفرصة مُتاحة لتقديم المساعدة للأيتام والفقراء وليس الإكتفاء بالتململ والشفقة عليهم.





برج الثور: عمل فى نفسك معروف،على قدّ لحافك مدّ رجليك بعيداً عن قروض البنوك وأقساط المشتروات.





برج الجوزاء: لا للتدخل أو التطفل فى شئون الآخرين ، إن أردت إسداء نصيحة فلتكن فى السرّ وبأسلوب مُغلف بورق سوليفان.





برج السّرطان: حاول إعادة الإتصال مع ذوى رَحِمِكْ مِمّن تضَرّرَت علاقتك بهم فى الماضى القريب ، ولو بكالمة هاتفيّة سريعة.





برج الأسد: سمعت عن دراما الحمقى مِمّن سارو وراء شهواتهم حتى غرقو؟ إذاً لاتسمح لنفسك أن تكون واحداً منهم، إبتعد عن الشّبهات، لاتقرصينى يانحلة.





برج العذراء: يوم أبرك من عشرة، مقولة تتذكرها بسبب قدر كبير من النشاط والتنقلات والحركة وعليك إنهاء أكبر عدد ممكن من مصالحك قدرالإمكان.





برج الميزان: بريستيجك لن يهتزّ إن قمت بالتواضع لفقير ومنحته بعض الدراهم ولو بطريقة مُقنّعَة بعمل بسيط تكلفه به مع إبتسامة تخفض من شعوره بالضعف.





برج العقرب: أقرب المُقربين قد لايرغب فى مدّ يد المساعدة لك، إذاً هى فرصة لشحذ همّتك ومعرفة معدن الناس وقت الشدّة وهذا فى حدّ ذاته مكسب.









برج القوس: تقلب الكفة لصالحك ليكون خصمك حليفك بالكلمة الطيبة ، سارع بمدّ جسور المودّة قبل نفاد هذه الطفرة من الجاذبيّة.





برج الجدى: حاول تسوية نزاعاتك القضائيّة إن وُجِدَتْ بصورة ودّيّة ، شراء غرض للديكور أو تزيين المنزل وراد لكن تفاوض على السعر بشجاعة.









برج الدّلو: نصيحة بعدم تفويت أى فرصة لمُقابلة رسميّة لتعارف بغرض الزواج للعزّاب ، أو تلاشى لسحابة صيف عابرة بين زوجين ، بمشيئة الله تعالى.





برج الحوت: إبتعد عن مُجادلة الدّهماء إن صادفت أحدهم فى طريقك ، لن تغير العالم لكن بإمكانك تفادى التعامل مع من لايتمتّعون بالذوق أو الأخلاق.







































