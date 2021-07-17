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وزيرة الثقافة تشكل اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته ال14

السبت 17/يوليو/2021 - 10:50 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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أصدرت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم قراراً وزارياً بتشكيل اللجنة العليا للمهرجان القومى للمسرح فى دورته الرابعة عشر لعام 2021 ، والتى تتكون من 13 عضواً من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة فى مجال المسرح، وهم: الفنان القدير يوسف إسماعيل (رئيسا للمهرجان) وعضوية كل من الفنان القدير أشرف عبد الغفور والناقدة عبلة الرويني والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكري والمخرج حمدى حسين بكري والفنانة هايدي عبد الخالق. 

بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم وهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية والفنان إسماعيل مختار رئيس الادارة المركزية للبيت الفني للمسرح (مديرا للمهرجان) والدكتور هيثم الحاج علي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب والمخرج هشام عطوة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير ياسر صادق رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح وتتولي تلك اللجنة رسم السياسة العامة ووضع خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه.

المهرجان القومي للمسرح المصري  يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح علي التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية علي تطويرعروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.

ويذكر أن الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومي للمسرح المصرى بدأ نشاطه الفنى فى بداية التسعينيات، وقدم العديد من الأعمال المميزة فى السينما، المسرح والتليفزيون وشارك في العديد من العروض المسرحية التى انتجها مسرح الدولة كما تولى ادارة فرقة المسرح القومى فى الفترة من 2015 حتى 2019.

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