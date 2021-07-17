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التعليم تنفي تسريب امتحان الكيمياء للثانوية العامة
السبت 17/يوليو/2021 - 10:50 ص
ريما خليفة
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أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ما تم تداوله من صور على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة قبل بدء الامتحان لمادة الكيمياء ليس له علاقة نهائيًا بالامتحان الذي يؤديه الطلاب اليوم.
ويؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية)، اليوم السبت الموافق 17 يوليو 2021، امتحان "الكيمياء" بإجمالي عدد 393 ألفا و883 طالبا/طالبة، ويؤدى طلاب الثانوية (للمكفوفين) امتحان الجغرافيا (ورقة أولى)، بإجمالى 225 طالبا/طالبة.
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