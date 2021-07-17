التعليم تنفي تسريب امتحان الكيمياء للثانوية العامة

أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ما تم تداوله من صور على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة قبل بدء الامتحان لمادة الكيمياء ليس له علاقة نهائيًا بالامتحان الذي يؤديه الطلاب اليوم.



