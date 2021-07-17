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ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في أوروبا إلى 153 قتيلا من بينهم 133 في ألمانيا

السبت 17/يوليو/2021 - 10:50 ص
فيضانات - أرشيفية
فيضانات - أرشيفية
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت، بارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في أوروبا إلى 153 قتيلًا، من بينهم 133 في ألمانيا.

 

وقد بحث عمال الإنقاذ في أجزاء من غرب ألمانيا التي اجتاحتها الفيضانات عن ناجين، اليوم السبت، حيث ظلت مستويات المياه مرتفعة في العديد من البلدات واستمرت المنازل في الانهيار في أسوأ كارثة طبيعية تشهدها البلاد منذ نصف قرن.

 

ولقى ما لا يقل عن 133 شخصا مصرعهم فى الفيضانات، من بينهم 90 شخصا فى منطقة أروفيلر جنوب كولونيا، وفقا لتقديرات الشرطة يوم السبت، وما زال مئات الأشخاص في عداد المفقودين. وقالت السلطات إنه تم إجلاء حوالي 700 من السكان في ساعة متأخرة من مساء الجمعة بعد انهيار سد في بلدة واسنبرغ بالقرب من كولونيا.

 

على مدار الأيام العديدة الماضية، أدت الفيضانات، التي ضربت في الغالب إلى ولايتي راينلاند بالاتينات ونورد راين فيستفالن، إلى قطع الكهرباء والاتصالات عن مجتمعات بأكملها. كما ضربت الفيضانات أجزاء من بلجيكا وهولندا. وقتل ما لا يقل عن 20 شخصا في بلجيكا.

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