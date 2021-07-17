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برلمانية: المواطن البسيط سيعيش حياة كريمة بالجمهورية الجديدة قريبا

السبت 17/يوليو/2021 - 11:20 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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أكدت النائبة اسناس عبد الحليم.. عضو مجلس النواب، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة كان لها دور كبير في خفض معدلات الفقر بقرى جمهورية مصر العربية، خاصة وأنها استهدفت المناطق الأكثر احتياجا للتنمية من اجل تدعيمها بكافة الخدمات التي كانت تفتقر إليها سواء من النواحي الصحية والاقتصادية والتعليمية، لافتًا إلى أن البلاد تشهد حاليًا نهضة تنموية في كل مناحي الحياة بفضل الأمن والاستقرار الذي ننعم به وهو ما يدفع عجلة التنمية التي تجري على أرض مصر اليوم.

وأوضحت عبد الحليم، خلال البيان الصادر لها، أن المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" سيغير من نمط حياة المصريين وسيدعم الأمن القومي المصري لأنه سيزيد المصريين حبًا وتمسكًا بأرضهم مصدر الخير والتقدم، معتبرين أنه سيمثل نقلة نوعية لمصر في وقت قياسي ستصب في مسيرة وأهداف استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030".

وأضافت عضو مجلس النواب، أن ربط هذا المشروع بالجمهورية الجديدة يعتبر هي الركيزة الاساسية التي سيعيش فيها المواطن البسيط وهو يشعر بالتطوير في حياته وبانه قد تم إمداده بوسائل الحياة العصرية بما يليق بالحياة في دولته الحديثة.

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حياة كريمة برلمان الجمهورية الجديدة

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