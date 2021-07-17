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الزراعة توجه مناشدة عاجلة للمواطنين بشأن ذبح الأضحية (فيديو)

السبت 17/يوليو/2021 - 11:20 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، استعدادات الوزارة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن هناك غرفة عمليات مُشكلة بالوزارة لمتابعة الموقف كاملا سواء في القطاع الزراعي والبيطري.

ولفت "القرش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، إلى أنهم يعملوا على رصد أي تعدى يحدث على الرقعة الزراعية كونها خط أحمر، منوها بأنهم يعتبرون الحالة تعدي بمجرد رصد الآلات التي ستسخدم في التعدي، لافتا إلى أن من يرصد حالة تعدي يمكنه الاتصال على الخط الساخن 15500 للإبلاغ عنها.

وعن استعدادات المجازر لاستقبال الأضاحي، أوضح أنه تم رفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى في المجازر، وهناك متابعة مستمرة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فضلا عن وجود طبيب بيطري في كل مجزر لفحص الأضحية، منوها بأن تم فتح كافة المجازر مجانا للمواطنين.

وأكد أن الذبح داخل المجزر أكثر أمنا وجودة، ناصحا المواطنين عند شراء الأضحية أن يقوموا بالشراء من مكان ثقة، ويختاروا حيوان نشيط ومتحرك ولا يعاني من عرج، ولون عينه ناصع، وجلده براق.

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