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مدير الطرق والنقل بالإسماعيلية: 300 مليون جنيه ميزانية رصف المحافظة

السبت 17/يوليو/2021 - 11:29 ص
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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قال المهندس أحمد الشيمي، مدير الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية، أن المحافظة شهدت في قطاع الطرق والنقل خلال الربع الأخير من العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ استكمال العمل بالخطة التكميلية لأعمال تطوير وإعادة رصف وإنشاء المحاور المرورية الرئيسية داخل العاصمة، حيث شملت محور فؤاد عزيز غالي بطول ٢ كم وما تم فيه من أعمال إزالة للتعديات والمخالفات وتوسيع المحور من ٧ متر لكل اتجاه إلى ١٢.٥ متر لكل اتجاه بالإضافة إلى عمل ساحات انتظار بعرض ٦ أمتار ليصبح الموازي الرئيسي للشارع التجاري (عثمان أحمد عثمان والربط بالطريق الدائري مرورا بكامل حي ثالث وشارع عطية أحمد عطية (مجمع المحاكم ) وحتى شارع شبين الكوم ).

وذلك ليصبح إجمالي طول المحور الذي تم تطويره علي ثلاث مراحل بطول ٥.٢ كم مزدوج من شارع هدي شعراوي بحي ثان مرورا بشارع العشريني ومجمع المحاكم قاطعا محور صبري مبدي وشارع فؤاد عزيز غالي لتستغرق رحلة السير في هذا المحور حوالي ١٢ دقيقة بدلا من حوالي ٥٠ دقيقة قبل أعمال التطوير.

وأكد الشيمي، أنه جارٍ العمل بمحور المشير أحمد إسماعيل من ميدان عثمان وحتي نفق جمال عبد الناصر والعمل في مسافة ٢ كم ليربط وسط المدينة بأطراف حي ثالث وتم توسعة المحور من ٧ متر لكل اتجاه الي ١٢ متر لكل اتجاه، بالإضافة الي خلق أماكن انتظار بجانب الانتهاء من تغيير شبكة مياه الشرب وكذلك إعادة الانارة بالكامل وجارٍ استكمال الأعمال بتكلفة تصل ١٠ ملايين جنيه. 

كما تم الانتهاء من إنشاء ميدان الشهداء بحي ثالث وتطوير ميدان عثمان أحمد عثمان وتم افتتاحه بمناسبة أعياد ٣٠ يونيو بتكلفة حوالي مليون جنيه.

وأوضح أنه بشأن أعمال الرصف والتوسعة داخل مراكز وقري المحافظة جاري الانتهاء من طريق ٣٦ الحربي – كوبري المستقبل المزدوج والمار بمدينة المستقبل وبطول حوالي ٩ كم وبتكلفة ٢١ مليون جنيه. في حين تم الانتهاء من طريق بر أيمن ترعة الإسماعيلية – عزبة منصور – وادي الملاك – طريق ٧٦ الحربي بطول حوالي ٧ كم وبتكلفة قاربت ١١ مليون جنيه.

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بوابة الفجر النقل والطرق الفجر الاسماعيلية

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