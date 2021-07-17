تفاصيل شخصية محمود الليثي في فيلم "معالي ماما"

تلجأ إليه بشرى عندما تواجه مشكلات مع أبنائها.



فيلم "معالي ماما" بطولة شيماء سيف، وسامي مغاوري، وعلاء مرسي، ومحمد علي رزق، وحسام داغر، وشريف باهر، وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، ونور إيهاب، وسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام ومن إخراج أحمد نور، والذي يشارك في إنتاجه مع أمجد بدر ونانسي يوسف.

يشارك الفنان محمود الليثي حالياً في فيلم "معالي ماما"، ويجسد خلال دور طبيب نفسي يُدعى "سامح"، و