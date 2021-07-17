اندلاع حريق ضخم في باخرة ترسو بمرفأ بيروت

اندلع حريق ضخم في باخرة ترسو في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، حسبما أفادت قناة "أم تي في"، اليوم السبت.

وحتى الآن، لم ترد معلومات إضافية بشأن الحريق.

وفي أغسطس الماضي، شهد مرفأ بيروت انفجارًا ضخمًا، إثر تخزين مواد كيميائية خطيرة على مدى أكثر من 6 سنوات بصورة سيئة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وجرح الآلاف، وتدمير مباني العاصمة المحيطة بالمرفأ.