محافظ الشرقية يفتتح نادي العائلات بمنطقة الصيادين بمدينة الزقازيق





افتتح الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية نادي العائلات بمنطقة الصيادين بمدينة الزقازيق والمقام بتكلفة 2 مليون جنيه ليمثل متنفسًا ومتنزهًا جديدًا يليق بأبناء المدينة.



أوضح محافظ الشرقية أن مشروع نادي العائلات مقام على مساحة 5400 متر ويضم متنزهات وحدائق وملعب خماسي على مساحة 1200 متر حيث تم رصف الأرضيات ببلاط الأنترلوك ووضع النجيل الصناعي وزراعة نباتات الزينة وتركيب مقاعد لجلوس المواطنين بالمتنزه بالإضافة إلى تخصيص مكان لإنتظار السيارات.



أضاف المحافظ أن النادي يضم منطقة ترفيهية وألعاب للأطفال، وكذلك حاويات متحركة قابلة للفك والتركيب لتقديم خدمات الوجبات السريعة والمشروبات للمترددين والزائرين من المواطنين.



أكد محافظ الشرقية أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من المشروعات الترفيهية والخدمية التي يتم إقامتها بمدينة الزقازيق والتي بدأت بتنفيذ مشروع الممشى السياحي بمراحله الثلاث أمام مديرية الري وأمام جامعة الزقازيق وأمام ديوان عام المحافظة، وإستكمالًا لرؤية المحافظة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بإقامة متنزهات جديدة للمواطنين لقضاء أوقات فراغهم وأجازات العيد.



كما وجه محافظ الشرقية الأستاذ محمد الأباصيري رئيس حي ثان بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمنطقة قناطر التسعة بعد أن تم الإنتهاء من تطويرها ورفع كفاءتها وعدم السماح بتراكم القمامة والمخلفات لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين ولإعادة المظهر الجمالي والحضاري للمنطقة.



حضر الإفتتاح المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظ والأستاذ سعد الفرماوي السكرتيرالعام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والمحاسب نبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق والأستاذ محمد الاباصيري رئيس حي ثان.