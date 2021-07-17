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محافظ القاهرة يتابع استعدادات المجزر الآلي بالبساتين لعيد الأضحى (صور)

السبت 17/يوليو/2021 - 11:36 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي تصوير/ ياسمين عليوة
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تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم مجزر البساتين الآلي لمتابعة استعداد المجزر لاستقبال أضاحي المواطنين طوال أيام عيد الأضحى.

واطمأن المحافظ خلال جولته على اتخاذ الإجراءات الصحية أثناء الذبح والكشف على الذبائح وكيفية التعرف على اللحوم غير الصالحة، كما تحدث مع عدد من الجزارين عن أسعار اللحوم الحية وبعد الذبح مطالبًا بتشديد الرقابة على الذبائح والكشف الجيد عليها ظاهريًا وباطنيًا.

كما تفقد المحافظ أقسام المجزر المختلفة ووجه بضرورة رفع مخلفات الذبح أولًا بأول مع غسل العنابر بالمطهرات مشددًا على حسن معاملة المواطنين.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار حملات التفتيش المكثفة بالتعاون مع مديريتي الشئون الصحية والتموين على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة والثلاجات حفاظًا على الصحة العامة.

وأكد محافظ القاهرة على توافر كميات كافية من اللحوم والسلع التموينية وأسطوانات البوتاجاز والوقود خلال أيام العيد وتوافر كافة الخدمات والسلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وأشار د. صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة إلى أن عدد رؤوس الماشية المستهدف ذبحها بمجازر القاهرة الخمسة ( حلوان، طرة، الممتاز، السلام، البساتين ) حتى صبيحة أول أيام العيد تبلغ ٥٠ ألف رأس منها ٣٥ ألف بمجزر البساتين وحده نتيجة الحملات المشددة لمنع الذبح خارج المجازر، كما تم تحرير أكثر من ١٠٠ محضر وضبط ١٤.٥ طن لحوم غير صالحة واعدام أكثر من ٣٠ عجل غير صالح للاستخدام الآدمى واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى أن الطاقة الاستيعابية للمجزر الآلي بالبساتين كبيرة تمكن من ذبح ٥ آلاف رأس يوميًا حيث يتكون من 6 خطوط بالإضافة إلى ٤ صالات لاستيعاب الأضاحى مشيرًا لوجود أختام بالمجزر تحوى أرقام سرية غير قابلة للتزوير.
محافظ القاهرة يتابع استعدادات المجزر الآلي بالبساتين لعيد الأضحى (صور)
محافظ القاهرة يتابع استعدادات المجزر الآلي بالبساتين لعيد الأضحى (صور)
محافظ القاهرة يتابع استعدادات المجزر الآلي بالبساتين لعيد الأضحى (صور)
محافظ القاهرة يتابع استعدادات المجزر الآلي بالبساتين لعيد الأضحى (صور)
محافظ القاهرة يتابع استعدادات المجزر الآلي بالبساتين لعيد الأضحى (صور)
محافظ القاهرة يتابع استعدادات المجزر الآلي بالبساتين لعيد الأضحى (صور)

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محافظ القاهرة مجزر البساتين بوابة الفجر الفجر اسعار اللحوم الحية

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