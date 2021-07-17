وكيل صحة الشرقية يوجه المستشفيات برفع درجة الاستعداد خلال عبد الأضحى







عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إجتماع مع مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والنموذجية بالمحافظة، وذلك صباح اليوم السبت، بقاعة الإجتماعات بديوان عام مديرية الشئون الصحية بالشرقية، في حضور مدير عام الطب العلاجي، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديري الإدارات الفنية بالمديرية.



بدء وكيل الوزارة الاجتماع بتقديم الشكر للدكتور عصام فرحات علي خدماته المبذولة خلال فترة عمله السابقة، وبمناسبة بلوغه السن القانوني للمعاش، وموجهًا الدكتور شريف شاهين القائم بأعمال مدير عام الطب العلاجي، بتقديم خطة العمل القادمة للإدارة، كما تناول الإجتماع مناقشة مديري المستشفيات لخطة العمل، وتقارير المرور الإشرافية علي كل مستشفي، وعرض السلبيات والإيجابيات، وشدد وكيل الوزارة علي معالجة السلبيات في خلال ٢٤ ساعة، كما تم مناقشة استعداد المستشفيات لرفع درجة الاستعداد القصوى خلال أجازة عيد الأضحى المبارك، اعتبارا من اليوم السبت وحتي السبت القادم، ومناقشة تطبيق منظومة الشراء الموحد، واحتياجات المستشفيات من المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، وأعمال التطوير لرفع كفاءة الخدمات الطبية، وصيانة الآلات والمعدات والأجهزة الطبية، كما ناقش وكيل الوزارة ما تم تنفيذه ببرنامج الزمالة المصرية داخل المستشفيات، ومن توفير قاعات للتدريب مجهزة بشاشات للعرض، ومزودة بأحدث الوسائل التعليمية، وتوفير السكن اللائق للمدربين والمتدربين من الأطباء، وبما يتناسب مع الأعداد الموجودة، ومتابعة جودة الوجبات الغذائية المقدمة لهم، وسجل الانتظام وكتاب الأنشطة العلمية للزمالة، وموجهًا مديري المستشفيات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد جميع الأقسام الطبية بالمستشفيات ضمن برنامج الزمالة المصرية، والتنسيق الكامل والمستمر بين منسق برنامج الزمالة بالمديرية ومنسقي الزمالة بالمستشفيات، وأوضح وكيل الوزارة بأن عدد الأقسام الطبية الذي تم اعتمادها حتي الآن ببرنامج الزمالة المصرية بلغت ٢١٧ قسم بجميع مستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، كما شدد علي المرور المكثف لمختلف الأقسام الطبية، ومعالجة أي سلبيات وأي معوقات تؤثر علي سير العمل، مشددًا علي النظافة العامة للمستشفيات، ومتابعة تطبيق كافة إجراءات وسياسات مكافحة العدوي، كما ناقش وكيل الوزارة الإجراءات المتبعة لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ بالمستشفيات، وشدد علي مديري المستشفيات بالإنتهاء من قوائم الإنتظار الخاصة بالعمليات الجراحية ذات المستوي الثالث، تنفيذًا لمبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإجراء جراحات الأورام السرطانية، والمخ والأعصاب، والعظام للمرضي بمستشفيات الصحة.