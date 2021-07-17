Advertisements

وكيل صحة الشرقية يوجه المستشفيات برفع درجة الاستعداد خلال عبد الأضحى

السبت 17/يوليو/2021 - 11:37 ص
بوابة الفجر
سمر السيد
Advertisements



عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إجتماع مع مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والنموذجية بالمحافظة، وذلك صباح اليوم السبت، بقاعة الإجتماعات بديوان عام مديرية الشئون الصحية بالشرقية، في حضور مدير عام الطب العلاجي، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديري الإدارات الفنية بالمديرية.

بدء وكيل الوزارة الاجتماع بتقديم الشكر للدكتور عصام فرحات علي خدماته المبذولة خلال فترة عمله السابقة، وبمناسبة بلوغه السن القانوني للمعاش، وموجهًا الدكتور شريف شاهين القائم بأعمال مدير عام الطب العلاجي، بتقديم خطة العمل القادمة للإدارة، كما تناول الإجتماع مناقشة مديري المستشفيات لخطة العمل، وتقارير المرور الإشرافية علي كل مستشفي، وعرض السلبيات والإيجابيات، وشدد وكيل الوزارة علي معالجة السلبيات في خلال ٢٤ ساعة، كما تم مناقشة استعداد المستشفيات لرفع درجة الاستعداد القصوى خلال أجازة عيد الأضحى المبارك، اعتبارا من اليوم السبت وحتي السبت القادم، ومناقشة تطبيق منظومة الشراء الموحد، واحتياجات المستشفيات من المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، وأعمال التطوير لرفع كفاءة الخدمات الطبية، وصيانة الآلات والمعدات والأجهزة الطبية، كما ناقش وكيل الوزارة ما تم تنفيذه ببرنامج الزمالة المصرية داخل المستشفيات، ومن توفير قاعات للتدريب مجهزة بشاشات للعرض، ومزودة بأحدث الوسائل التعليمية، وتوفير السكن اللائق للمدربين والمتدربين من الأطباء، وبما يتناسب مع الأعداد الموجودة، ومتابعة جودة الوجبات الغذائية المقدمة لهم، وسجل الانتظام وكتاب الأنشطة العلمية للزمالة، وموجهًا مديري المستشفيات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد جميع الأقسام الطبية بالمستشفيات ضمن برنامج الزمالة المصرية، والتنسيق الكامل والمستمر بين منسق برنامج الزمالة بالمديرية ومنسقي الزمالة بالمستشفيات، وأوضح وكيل الوزارة بأن عدد الأقسام الطبية الذي تم اعتمادها حتي الآن ببرنامج الزمالة المصرية بلغت ٢١٧ قسم بجميع مستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، كما شدد علي المرور المكثف لمختلف الأقسام الطبية، ومعالجة أي سلبيات وأي معوقات تؤثر علي سير العمل، مشددًا علي النظافة العامة للمستشفيات، ومتابعة تطبيق كافة إجراءات وسياسات مكافحة العدوي، كما ناقش وكيل الوزارة الإجراءات المتبعة لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ بالمستشفيات، وشدد علي مديري المستشفيات بالإنتهاء من قوائم الإنتظار الخاصة بالعمليات الجراحية ذات المستوي الثالث، تنفيذًا لمبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإجراء جراحات الأورام السرطانية، والمخ والأعصاب، والعظام للمرضي بمستشفيات الصحة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أجازة عيد الاضحى المبارك أجازة عيد الاضحى

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة شطب حلا شيحة من نقابة الممثلين

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. موقف حاسم من نقابة المهن التمثيلية تجاه حلا شيحة

منذ حوالي 12 ساعة

بعد وقوع الضرر عليه.. رامي صبري يستغيث بالرئيس السيسي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. 5 لاعبين خارج الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يُحدد سعر بيع نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

منذ حوالي 19 ساعة

تشيلسي يستقر على ضم نجم برشلونة

منذ أقل من ساعتين

بعد أزمة حلا شيحة.. تامر عبد المنعم يعلن تضامنه مع أشرف زكي

منذ 38 دقيقة

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

الخطوات القادمة لن تكون ناعمة.. مستشار وزير الري السابق يكشف تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

أنشيلوتي يستقر على بديل سيرجيو راموس

منذ حوالي 3 ساعات

"الزراعة" تزف بشرى سارة عن أسعار الأضاحي (فيديو)

منذ ساعتين و 27 دقيقة

رئيس "النواب" لـ السيسي: لقد نصرت شعبك في مواقف كثيرة

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع بديل فرجاني ساسي

منذ أقل من ساعتين

توضيح عاجل من وزير النقل لأهالي المعادي بشأن إزالة المنازل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا اليومية تواصل الانخفاض (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:18 ص

رئيس "النواب" لـ السيسي: لقد نصرت شعبك في مواقف كثيرة

تشيلسي يستقر على ضم نجم برشلونة

10:30 ص

"الزراعة" تزف بشرى سارة عن أسعار الأضاحي (فيديو)

10:00 ص

عاجل.. موقف حاسم من نقابة المهن التمثيلية تجاه حلا شيحة

12:26 ص

توضيح عاجل من وزير النقل لأهالي المعادي بشأن إزالة المنازل

01:04 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس