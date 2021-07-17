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التخطيط تكشف ما وجهت به الوزيرة بشأن تدريب طلاب الجامعات (فيديو)

السبت 17/يوليو/2021 - 11:39 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور طارق عبدالخالق، مستشار وزارة التخطيط للموارد البشرية، تفاصيل انطلاق فعاليات برنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات بالوزارة.

وقال "عبدالخالق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إن الوزارة بدأت في تطبيق برامج التدريب لطلاب الجامعات في عام 2018، وتم عقد دورتين تدريب بالفعل، لافتا إلى أن وزيرة التخطيط وجهت بضرورة الاهتمام بهذه البرامج وتم التواصل مع الكليات لدعوة الطلاب الراغبين في التدريب.

وأضاف الدكتور طارق عبدالخالق، مستشار وزارة التخطيط للموارد البشرية، أن تدريب الطلاب يساعدهم على تحديد المجال الذي يريدون العمل به بعد تخرجهم، موضحا أنه يتم اختيار الطلاب المتبقي على تخرجهم عامين فقط لتدريبهم، ومنهم أوائل الدفعات.

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