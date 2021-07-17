Advertisements

حركة رواد النهضة تدعو لمساندة انتفاضة الشعب الأحوازي ضد إيران

السبت 17/يوليو/2021 - 11:31 ص
بوابة الفجر
عبدالمجيد حسن
Advertisements

أصدرت حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز، بيانًا للتعليق على الانتفاضة الأحوازية الأخيرة ضد الاحتلال الفارسي.

وأكدت الحركة أن السلطات المتعاقبة على حكم طهران مارست أبشع أساليب القمع والتنكيل والتطهير العرقي وسياسات التفقير والتجويع والتهجير القسري بحق الشعب الأحوازي، حتى وصل الحال بالأحوازيين إلى مرحلة الظمأ بعد ان نقلت سلطات الاحتلال مياه الأحواز إلى عُمق الأراضي الفارسية.

وتابع البيان: "في المقابل يواصل الشعب الأحوازي، مقاومتة في وجه الاحتلال الإيراني وانتفاضته احتجاجًا على الوجود الفارسي في الأحواز والأوضاع المعيشية الكارثية، في ظل تدهور غير مسبوق للخدمات العامة، ونهب الثروات الطبيعية ومنها المياه، وجميع مناحي ومستويات الحياة العامة كافة".

وأكدت أن الشعب الأحوازي الأعزل ينتفض وهو يواجه رصاص القوات الأمنية والحرس الثوري الإيراني الذي دأب على الرد لمطالب الأحوازيين بلغة البنادق ويعرض عضلاته أمام شعب أعزل من السلاح، مشيرةً إلى أن الانتفاضة يشارك فيها جميع فئات المجتمع الأحوازي.


وأشارت الحركة، إلى أن الاحتلال الإيراني حول الأحواز إلى ثكنة عسكرية حيث تحولت المُدن الأحوازية إلى ساحة حشد لمئات الألوف من الجنود الإيرانين القادمين من عُمق الأراضي الإيرانية لقمع الانتفاضة الشعبية الواعدة.

ونوهت حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز، إلى أنها تراقب مسيرة الشعب الأحوازي السلمية، منوهةً إلى أن المقاومة الوطنية الأحوازية وفي مقدمتها وجناحها العسكري كتائب الشهيد ريسان الساري لن يطول صبرها على هذا الجرم.


وطالبت الحركة في ختام بيانها مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمات حقوق الإنسان القيام بمسؤولياتهم البالغة الأهمية إزاء ما يجري في الأحواز، والضغط على النظام الإيراني للتوقف عن الإجرام وقتل الأبرياء وايقاف عمليات القمع للاحتجاجات والانتفاضات القائمة في المُدن الأحوازية وإيقاف الاعتقالات العشوائية في صفوف أبناء شعبنا الأحوازي، الثائر بوجه الاحتلال الإيراني وسياساتة الإجرامية القائمة على القتل والتدمير والتهجير القسري بحق شعبنا الأعزل.
 
كما تطالب الحركة الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم بالقيام بواجباتهم ومسئولياتهم القومية والدينية والإنسانية تجاه ما تحدث من مجازر في الأحواز بحق شعبنا العربي الأحوازي، وإدانة وشجب واستنكار ما تقوم به سلطات الاحتلال الفارسي التي أحرقت الحرث والنسل ودمرت الأحواز أرضا وإنسانا.
 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رواد النهضة انتفاضة الاحواز الاحواز اخبار ايران

أخبار تهمك

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا اليومية تواصل الانخفاض (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعة

رئيس "النواب" لـ السيسي: لقد نصرت شعبك في مواقف كثيرة

منذ ساعة

أنشيلوتي يستقر على بديل سيرجيو راموس

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. حقيقة شطب حلا شيحة من نقابة الممثلين

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

بعد وقوع الضرر عليه.. رامي صبري يستغيث بالرئيس السيسي

منذ ساعتين

بعد أزمة حلا شيحة.. تامر عبد المنعم يعلن تضامنه مع أشرف زكي

منذ 34 دقيقة

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

منذ حوالي 19 ساعة

توضيح عاجل من وزير النقل لأهالي المعادي بشأن إزالة المنازل

منذ حوالي 11 ساعة

"الزراعة" تزف بشرى سارة عن أسعار الأضاحي (فيديو)

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. موقف حاسم من نقابة المهن التمثيلية تجاه حلا شيحة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. 5 لاعبين خارج الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 16 ساعة

الخطوات القادمة لن تكون ناعمة.. مستشار وزير الري السابق يكشف تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع بديل فرجاني ساسي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يُحدد سعر بيع نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

تشيلسي يستقر على ضم نجم برشلونة

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

أحمد قاسم لـ"الفجر": إيران نحرت العراقيين.. ونقف مع السعودية ضد العدو الفارسي

محمد بشير: إيران متورطة في وفاة الشاعر حسن الحيدري.. وتستهدف نشطاء الأحواز

رحيل "الحيدري".. شاعر الأحواز يفتح تاريخ إيران الدموي

"حركة رواد النهضة" تُطالب مجلس الأمن بوقف اعتداءات إيران على الأحوازيين والعراقيين

مسيرة في ملبورن باستراليا اعتراضًا على قمع إيران للأكراد والأحواز

أحمد قاسم لـ"الفجر": عام 2020 سيكون علامة فارقة في مواجهة احتلال إيران للأحواز

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:18 ص

رئيس "النواب" لـ السيسي: لقد نصرت شعبك في مواقف كثيرة

تشيلسي يستقر على ضم نجم برشلونة

10:30 ص

"الزراعة" تزف بشرى سارة عن أسعار الأضاحي (فيديو)

10:00 ص

عاجل.. موقف حاسم من نقابة المهن التمثيلية تجاه حلا شيحة

12:26 ص

توضيح عاجل من وزير النقل لأهالي المعادي بشأن إزالة المنازل

01:04 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس