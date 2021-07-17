رئيس جامعة سوهاج يتابع التجهيزات النهائية لتشغيل المستشفى الجامعي الجديد





تفقد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، التجهيزات النهائية للمستشفي الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، إستعداداََ للإفتتاح التجريبي فى القريب العاجل، يصاحبه الدكتور أسامة رشاد القائم بأعمال عميد كلية الطب البشري، الدكتور حمدي سعد القائم بعمل المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور مصطفي هريدي مدير المستشفي الجامعي الجديد، والدكتور أحمد مختار مدير وحدة الباكس والتشخيص بالأشعة عن بعد.



وخلال جولته تفقد رئيس الجامعة المبنى العلاجى، بالإضافة إلى المبانى الخدمية مثل محطة المولدات، ومحطة المياه ومحطة الغازات الطبية، مؤكدًا أن المستشفي الجامعي الجديد يعد إضافة قوية للجامعة لما تقدمه من خدمة مجتمعية صحية للمرضى وذويهم، كما تعد أيضًا إضافة للمنظومة الصحية بشكل عام، حيث تم إنشاؤها على مساحة 26 ألف و500 متر مربع، بطاقة إستيعابية تصل إلى 286 سرير لخدمة أهالى المحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة.



وأوضح الدكتور حمدي سعد، أن المبني العلاجي يتكون من دور أرضي وأربعة أدوار علوية، حيث تم الإنتهاء من أعمال التشطيبات بجميع الطوابق المخصصة للعيادات الخارجية، أما الطابقين الثالث والرابع علوي تم تخصيصهم لغرف العمليات والإقامة المرضي، مشيرًا إلى أنه تم الإنتهاء أيضا من أعمال التشطيبات بشكل نهائي بالمبنى التعليمي الذي يسع لــ 500 طالب، لافتًا إلى أنه قريبًا سيتم فرش الأثاثات والأجهزة والمعدات والتجهيزات الطبية.



وأشار الدكتور مصطفي هريدي، أن المستشفي مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية الحديثة المواكبة للتحول الرقمي، والتى تتميز بقدرتها علي معرفة الأمراض الحديثة فى جميع التخصصات، مضيفا أن المستشفي تضم ٤٥ عناية مركزة و٣٧ محضن للأطفال و٣٢ وحدة غسيل كلوي، وأيضا وحدة إنعاش قلبى ورئوى، إلى جانب ٨ غرف عمليات طوارئ، و٤ غرف عمليات جراحة مناظير، بالإضافة إلي غرفتين مناظير باطنة وقاعة جيم رياضي.