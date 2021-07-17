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إصابة طالبة بالثانوية العامة بهبوط عام أثناء أداء الامتحان بكفر الشيخ

السبت 17/يوليو/2021 - 11:48 ص
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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أصيبت طالبة بالثانوية العامة "القسم العلمي" بمحافظة كفر الشيخ، بهبوط عام أثناء أداء امتحان مادة الكيمياء، وتم نقل الطالبة إلى مستشفى كفر الشيخ العام بواسطة سيارة الإسعاف لتلقي العلاج اللازم.

وبدأت الطالبة التي تجري الامتحان بلجنة مدرسة الشهيد بركات الثانوية بكفر الشيخ، بالشعور بالهبوط واختلال التوازن أثناء الامتحان وعدم قدرتها على التوازن فتم نقلها للمستشفى على الفور.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد قرر تخصيص سيارة إسعاف لنقل تسنيم محمود، طالبة الشعبة العلمية، بلجنة مدرسة الشهيد هشام بركات الثانوية للبنات من منزلها لمقر اللجنة أيام الامتحانات، لإصابة الطالبة بكسر قبل أدائها الامتحان، ولرغبتها في أدائها الامتحان وسط زميلاتها.

وقال المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، أحمد السماحي، إن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجه الدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ، بتخصيص سيارة لنقل الطالبة من منزلها لجنة مدرسة الشهيد هشام بركات الثانوية للبنات، عودتها لمنزلها أيام الامتحانات، موجهًا الشكر لرجال الإسعاف وللطالبة التي أصرت على أداء الامتحانات بالمدرسة وسط زميلاتها، متمنيًا التوفيق لها وكل طلاب وطالبات الثانوية العامة بالنجاح والتفوق.

وعلى جانب آخر اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تطبيق الإجراءات الاحترازية، أثناء دخول طلاب الثانوية العامة "القسم الأدبي"، لأداء الطلاب امتحان مادة الجغرافيا، اليوم الخميس، مشددا على توفير كل الهدوء وسبل الراحة للطلاب والطالبات.

وأكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن إدارات الأمراض المتوطنة وصحة البيئة بالتعاون مع مديرى الإدارات الصحية والأطقم الطبية يقومون بمتابعة مكثفة لجميع المدارس بالمحافظة، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها، أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة، حفاظًا على صحة أبنائنا الطلاب بمحافظة كفر الشيخ ومتابعة كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بمدارس المحافظة.

وأكدت وكيلة وزارة الصحة، أنه يتم التأكد من ارتداء الطلاب والمراقبين على الامتحانات باللجان الكمامات، والتأكد من توافر التهوية والإضاءة الجيدة بالفصول، ومن النظافة العامة بها، وبدورات المياه، وتوافر المطهرات والصابون على الأحواض، ونظافة البيئة المحيطة بالمدارس، وتوافر سلات لجمع القمامة، والتخلص الآمن منها، وعدم وجود أي مخلفات أو تراكمات للقمامة بجوار المدارس، بجانب المرور على خزانات المياه بالمدارس، للتأكد من فصل المستعمل منها في أعمال الدفاع المدني والحرائق أو الأغراض الأخرى عن شبكة مياه الشرب، والتأكد من سلامة المرافق بجميع المدارس من مياه الشرب والكهرباء ووصلات الصرف الصحي وغيرها.

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