إصابة طالبة بالثانوية العامة بهبوط عام أثناء أداء الامتحان بكفر الشيخ

أصيبت طالبة بالثانوية العامة "القسم العلمي" بمحافظة كفر الشيخ، بهبوط عام أثناء أداء امتحان مادة الكيمياء، وتم نقل الطالبة إلى مستشفى كفر الشيخ العام بواسطة سيارة الإسعاف لتلقي العلاج اللازم.





وبدأت الطالبة التي تجري الامتحان بلجنة مدرسة الشهيد بركات الثانوية بكفر الشيخ، بالشعور بالهبوط واختلال التوازن أثناء الامتحان وعدم قدرتها على التوازن فتم نقلها للمستشفى على الفور.





وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد قرر تخصيص سيارة إسعاف لنقل تسنيم محمود، طالبة الشعبة العلمية، بلجنة مدرسة الشهيد هشام بركات الثانوية للبنات من منزلها لمقر اللجنة أيام الامتحانات، لإصابة الطالبة بكسر قبل أدائها الامتحان، ولرغبتها في أدائها الامتحان وسط زميلاتها.





وقال المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، أحمد السماحي، إن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجه الدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ، بتخصيص سيارة لنقل الطالبة من منزلها لجنة مدرسة الشهيد هشام بركات الثانوية للبنات، عودتها لمنزلها أيام الامتحانات، موجهًا الشكر لرجال الإسعاف وللطالبة التي أصرت على أداء الامتحانات بالمدرسة وسط زميلاتها، متمنيًا التوفيق لها وكل طلاب وطالبات الثانوية العامة بالنجاح والتفوق.





وعلى جانب آخر اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تطبيق الإجراءات الاحترازية، أثناء دخول طلاب الثانوية العامة "القسم الأدبي"، لأداء الطلاب امتحان مادة الجغرافيا، اليوم الخميس، مشددا على توفير كل الهدوء وسبل الراحة للطلاب والطالبات.





وأكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن إدارات الأمراض المتوطنة وصحة البيئة بالتعاون مع مديرى الإدارات الصحية والأطقم الطبية يقومون بمتابعة مكثفة لجميع المدارس بالمحافظة، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها، أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة، حفاظًا على صحة أبنائنا الطلاب بمحافظة كفر الشيخ ومتابعة كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بمدارس المحافظة.



