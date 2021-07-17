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بعد أزمة حلا شيحة.. تامر عبد المنعم يعلن تضامنه مع أشرف زكي

السبت 17/يوليو/2021 - 11:49 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلن الفنان تامر عبد المنعم عن تضامنه مع نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي بعد أزمة الفنانة حلا شيحة وتبرؤها من مشاهدها في فيلم "مش أنا" مع الفنان تامر حسني، وبعدما صرحت بأن مهنة الفن من المحرمات، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب تامر عبد المنعم منشورًا قال فيه :"أعلن تضامني وتأييدي الكامل لنقيبي وزميلي الدكتور اشرف ذكي (المحترم )ضد طيور الظلام واصحاب الافكار المسمومة واصحاب المشاريع الاخوانية الذين يهاجمونه لمجرد انه وقف ضد افعال الممثلة إياها وزوجها صاحب الابتسامة المسمومة والمشروع المشبوه".

وكان الفنان أشرف زكي قد رد على حالة الجدل الشديدة التي أحدثتها الفنانة حلا شيحة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، قائلاً :"مش مصدق اللي حصل لا عودة للناس اللي بتطلع تقول الفن حرام ولا مكان لها في النقابة.. والسيدة اللي كتبت الكلام ده أنا زعلان على أني وافقت على عودتها.. وهي أصلا مش موجودة في النقابة ولما كانت مختفية واترجتنا ترجع، وكانت راجعه بتصريح، ولن تكون عضوة بالنقابة".

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