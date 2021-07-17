مجاهد يزور بعثة الأهلي في المغرب

حرص أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة المصري على زيارة بعثة النادي الأهلي في مقر إقامتها بالمغرب.









وبحث مجاهد مع بعثة الأهلي إجراءات وترتيبات سفر رباعي الفريق، محمد الشناوي، وأكرم توفيق، وصلاح محسن، وطاهر محمد طاهر، إلى اليابان بعد انتهاء نهائي إفريقيا.





ومن المقرر أن يتوجه رباعي الأهلي من المغرب إلى اليابان مباشرة؛ للانضمام للمنتخب الأولمبي الذي وصل طوكيو صباح أمس للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.





وأكد مجاهد دعمه ومؤازرته لفريق الأهلي في نهائي إفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.





ويخوض الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت، أمام فرق كايزر تشيفز، بطل جنوب إفريقيا.





وتنطلق المباراة في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة «الثامنة بتوقيت المغرب» على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.