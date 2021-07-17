تحرير 12 محضر ذبح خارج المجازر الحكومية ببنها

قال الدكتور محمد جوده مدير الإدارة البيطرية ببندر بنها، إنه جرى شن حملات على محلات الجزارة بدائرة مركز وبندر بنها، بتوجيهات من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية.



أسفرت الحملة عن ضبط 12 محل جزارة مخالف للذبح خارج المجاور الحكومية منهم محلي جزارة بكفر الجزار، ومحل جزارة ببطا، و3 محلات جزارة بالحرس الوطني، ومحل جزارة بمنشية النور، و5محلات جزارة بكفر طحلة، والشدية، وعزبة الزراعة، وعزبة السوق.



شارك فيها فريق من الأطباء البيطريين منهم الدكتورة شيماء توفيق حسن، والدكتور سيد فتحي، والدكتورة أنوار مصطفى مصيلحي مدير إدارة مركز بنها البيطرية، وعدد من المفتشين التموين برئاسة جمال عزت سرحان مدير إدارة تموين بنها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وذلك في إطار متابعة سلامة اللحوم المعروضة وصلاحيتها للأستهلاك الأدمي.



مضيفا أنه جرى رفع درجة الإستعداد القصوى والغاء الأجازات والدراجات لأطباء المجاور وتدعيمهم بأطباء من الإدارات لمواجهة زيادة المذبوحات خلال تلك الفترة، معقبا أنه سيتم فتح مجازر الحيوانات الحكومية لتوفير خدمة الذبح الأهالى خلال أيام عيد الأضحى المبارك مجانا.



وقال الدكتور محمد جودة، إنه يتم التعامل الفورى مع أى بلاغ أو شكوى خاصة بالمجالات التى تقع تحت اختصاصات الطب البيطري، كما جرى تفعيل فرقة العمليات للتعامل الفورى مع أى شكاوى، أو بلاغات للمواطنين.



وأشار إلى أنه يجري التنسيق مع الوحدات المحلية لرفع مخلفات الذبيح أولا بأول والتنسيق مع مديرية أمن القليوبية لتأمين أعمال المجازر.