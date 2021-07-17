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قتلى بتحطم مروحية في أوكرانيا

السبت 17/يوليو/2021 - 11:53 ص
تحطم مروحية - أرشيفية
تحطم مروحية - أرشيفية
وكالات
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تحطمت مروحية من طراز "مي-2"، اليوم السبت، في مقاطعة نيكولاييف بجنوب أوكرانيا، حسبما أعلنت هيئة حالات الطوارئ الحكومية.

 

وقالت هيئة حالات الطوارئ الحكومية في أوكرانيا، في بيان لها، إن الحادث أسفر عن مقتل شخصين.

 

وأضافت هيئة حالات الطوارئ الحكومية: "في الساعة 06:08 من يوم 17 يوليو، تحطمت طائرة هليكوبتر من طراز مي-2 تابعة لشركة ميريديان-أفيا-أغرو. وقع الحادث بالقرب من قرية زايف بمنطقة ميكولايف في مقاطعة نيكولاييف. وبعد سقوط المروحية، اندلعت النيران فيها. وأسفر الحادث عن مقتل الطيار ومساعده".

 

وأوضح البيان، أن حريقا اندلع على مساحة 6 أمتار مربعة وتمكن رجال الإطفاء من إخماده. وشارك في العملية سيارتا إطفاء و8 عناصر.

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