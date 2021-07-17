ضبط شخصين لإتجارهما بالعملة بالساحل



تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالقاهرة لحيازتهما عملات أجنبية بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى، بدأت الواقعة حال مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية، سيدة ) حال إستقلالهما سيارة " قيادة وملك الأول" وبحوزتهما حقيبة بداخلها (مبالغ مالية محلية وأجنبية – مبلغ مالى "عملة أجنبية مُقلدة" - عدد 5 شيكات بنكية - عدد 3 هواتف محمولة ).





وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة، ونفيا علمهما بالمبلغ المالى المقلد بحوزتهما.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

