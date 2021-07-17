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التنمية المحلية تكشف تفاصيل تدريب العاملين في الوحدات (فيديو)

السبت 17/يوليو/2021 - 11:56 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن هناك خطة لتنمية الكوادر البشرية في الوزارة من خلال بناء القدرات، وتطوير الهياكل التنظيمية للعاملين في كافة وحدات التنمية المحلية.

وأشار "قاسم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أنهم يعقدون شراكات استراتيجية مع الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، فضلا عن عقد شراكات مع العديد من المدارس التدريبية مع عدد من الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، والهند، والصين، وسنغافورة، والكويت، والإمارات لتدريب العاملين في المحليات.

وأوضح أنه تم إيفاد العديد من العاملين في المحليات إلى هذه الدول وتم بالفعل تدريبهم على مجالات إدارة الحكم المحلي المختلفة، منوها بأن هذه التدريبات المشتركة تفيد في تطوير نظم العمل، وتأهيل الكوادر المختلفة مما ينعكس على جودة أداء الخدمة للمواطن.

ولفت إلى أنهم وفروا 5 آلاف فرصة تدريبية من خلال 136 برنامج تدريبي وورشة عمل للعاملين في الإدارات المحلية العام الماضي، مضيفا أنهم يبحثون مع الاتحاد الهولندي تدريب الكوادر البشرية بالمحليات، وكذلك ندريب المدربين العاملين في مركز تدريب سقارة.

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