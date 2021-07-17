شقق التمويل العقاري 2021 في جميع المحافظات.. تعرف على المواصفات المطلوبة والشروط

عقب إطلاق البنك المركزي، رسميا مبادرة التمويل العقاري الجديدة والتي تهدف لحصول مختلف الشرائح من محدودي ومتوسطي الدخل، على شقة سكنية كاملة التشطيب بفائدة متناقصة 3% فقط وعلى نحو 30 عاماً.





ويرغب الكثير من المواطنين في الحصول على شقق التمويل العقارى في المحافظات، وخاصة الحاجزين في مشروعات الإسكان المختلفة عقب إعلان مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يمكن للمواطنين التقدم للمبادرة الجديدة وجدولة اقساطهم، خاصة أن الفائدة في الينوك 14% بينما في المبادرة الجديدة 3% فقط.





نقدم لكم مواصفات الحصول على شقق التمويل العقارى في المحافظات، لضمان الدخول في نسبة الـ3% ضمن مبادرة التمويل العقاري الجديد.





مواصفات شقق التمويل العقارى في المحافظات

ووفقا لشروط الحصول على شقق التمويل العقارى في المحافظات، فإن مواصفات الشقة يجب أن تكون كاملة التشطيب ومسجلة في الشهر العقاري، وأن يستخدمها المواطن للسكن وليس لأي نشاط تجاري أو السكن السياحي، كما يجب أن تخلو من أي مخالفات أو غرامات، وذلك بعد معاينات من الجهات المختصة قبل إقراض المواطن.





شروط الحصول على شقق التمويل العقارى في المحافظات

وللحصول على شقق التمويل العقارى في المحافظات، يتطلب عدة شروط أهمها أن يكون المتقدم مصري الجنسية وألا يقل دخل الأعزب عن 4500 جنيها والحد الأقصى 10 آلاف جنيها، والأسرة عن 6 آلاف جنيها، والحد الأقصى 14 ألف جنيه، وأن يدفع المتقدم 10 % من قيمة الوحدة السكنية، وألا تزيد قيمة الوحدة عن مليون و100 ألف جنيه للأعزب ومليون و400 ألف للأسرة، وألا يكون سبق للمتقدم الحصول على أي وحدة سكنية وألا يكون استفاد من مبادرة التمويل العقاري.





خطوات الحصول على شقق التمويل العقارى في المحافظات

وهناك خطوات أيضا للحصول على شقق التمويل العقارى في المحافظات، وهي أن يطلب الحجز على شقة، وأن يجهز البيانات الخاصة بها، و سداد مقدم الحجز، للحصول على خطاب الشقة المخصصة له، كما يذهب المتقدم إلى مقر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ويسلم الملفات الخاصة بالشقة لتحميلها على النظام المخصص في الصندوق، ثم يرسل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بيانات الوحدة السكنية إلى الشركة المختصة للاستعلام والفحص، ثم يصدر قرارا لبدء التنفيذ مع وضع الموافقة الائتمانية على النظام، كما يتواصل مع المتقدم لمعرفة نظام السداد ويتوجه بعدها للبنك لاستكمال الإجراءات وتوقيع العقود الثلاثية للوحدة السكنية.



