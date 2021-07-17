ضبط سيدة حال قيامها ببيع مشغولات ذهبية مسروقة بالقاهرة

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، قيام إحدى السيدات بعرض مشغولات ذهبية للبيع لأحد أصحاب محلات بيع المشغولات الذهبية بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.





وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وتبين أنها مقيمة بمحافظة بنى سويف وبحوزتها (كمية من المشغولات الذهبية مجهولة المصدر)، وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل مسكن (إحدى السيدات بالجيزة) بأسلوب المغافلة إبان عملها كخادمة طرفها، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة.





وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة.



