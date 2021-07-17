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خلال 24 ساعة.. ضبط 177 قطعة سلاح ناري و 177 قضية مخدرات

السبت 17/يوليو/2021 - 11:59 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (177) قطعة سلاح نارى، (177) قضية مخدرات وتنفيذ (81855) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية 

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