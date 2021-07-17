خلال 24 ساعة.. ضبط 177 قطعة سلاح ناري و 177 قضية مخدرات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (177) قطعة سلاح نارى، (177) قضية مخدرات وتنفيذ (81855) حكم قضائى متنوع.



جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية



