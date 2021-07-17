Advertisements

طلب إحاطة بشأن انتشار مصحات الإدمان غير المرخصة

السبت 17/يوليو/2021 - 12:01 م
بوابة الفجر
إيمان أسامة
Advertisements
تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى كلٍ من وزيرة الصحة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن انتشار مصحات الإدمان غير المرخصة وغياب الرقابة عليها.

وقال" حسين" في طلبه، إن الفترة الأخيرة شهدت انتشار إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل بشأن مصحات الإدمان، وأدي ذلك إلي نتائج سلبية مثل انتحار المترددين عليها بعد فشلهم في التعافي من الإدمان.

وطالب عضو مجلس النواب، بتشديد الرقابة علي تلك المصحات التي تعالج الإدمان، ومنع أي مصحة تعمل بدون ترخيص نظرًا لخطورة الآثار السلبية التي تنتج عن عدم قدرتها علي علاج المترددين عليها، بالإضافة إلى زيادة حملات التوعية وزيادة مراكز مكافحة الإدمان والتأكيد علي سرية بيانات المرضي، لتشجيع مرضي الإدمان علي التواصل بتلك المراكز لتلقي العلاج في سرية تامة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصحات الادمان غير المرخصة مجلس النواب بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. حقيقة شطب حلا شيحة من نقابة الممثلين

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يُحدد سعر بيع نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

توضيح عاجل من وزير النقل لأهالي المعادي بشأن إزالة المنازل

منذ حوالي 11 ساعة

تشيلسي يستقر على ضم نجم برشلونة

منذ أقل من ساعتين

"الزراعة" تزف بشرى سارة عن أسعار الأضاحي (فيديو)

منذ ساعتين و 27 دقيقة

أنشيلوتي يستقر على بديل سيرجيو راموس

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا اليومية تواصل الانخفاض (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعة

بعد أزمة حلا شيحة.. تامر عبد المنعم يعلن تضامنه مع أشرف زكي

منذ 37 دقيقة

الخطوات القادمة لن تكون ناعمة.. مستشار وزير الري السابق يكشف تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع بديل فرجاني ساسي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. موقف حاسم من نقابة المهن التمثيلية تجاه حلا شيحة

منذ حوالي 12 ساعة

رئيس "النواب" لـ السيسي: لقد نصرت شعبك في مواقف كثيرة

منذ ساعة و 8 دقيقة

بعد وقوع الضرر عليه.. رامي صبري يستغيث بالرئيس السيسي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. 5 لاعبين خارج الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:18 ص

رئيس "النواب" لـ السيسي: لقد نصرت شعبك في مواقف كثيرة

تشيلسي يستقر على ضم نجم برشلونة

10:30 ص

"الزراعة" تزف بشرى سارة عن أسعار الأضاحي (فيديو)

10:00 ص

عاجل.. موقف حاسم من نقابة المهن التمثيلية تجاه حلا شيحة

12:26 ص

توضيح عاجل من وزير النقل لأهالي المعادي بشأن إزالة المنازل

01:04 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس