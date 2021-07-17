طلب إحاطة بشأن انتشار مصحات الإدمان غير المرخصة

تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى كلٍ من وزيرة الصحة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن انتشار مصحات الإدمان غير المرخصة وغياب الرقابة عليها.





وقال" حسين" في طلبه، إن الفترة الأخيرة شهدت انتشار إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل بشأن مصحات الإدمان، وأدي ذلك إلي نتائج سلبية مثل انتحار المترددين عليها بعد فشلهم في التعافي من الإدمان.



