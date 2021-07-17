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طلب إحاطة بشأن انتشار مصحات الإدمان غير المرخصة
السبت 17/يوليو/2021 - 12:01 م
إيمان أسامة
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تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى كلٍ من وزيرة الصحة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن انتشار مصحات الإدمان غير المرخصة وغياب الرقابة عليها.
وقال" حسين" في طلبه، إن الفترة الأخيرة شهدت انتشار إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل بشأن مصحات الإدمان، وأدي ذلك إلي نتائج سلبية مثل انتحار المترددين عليها بعد فشلهم في التعافي من الإدمان.
وطالب عضو مجلس النواب، بتشديد الرقابة علي تلك المصحات التي تعالج الإدمان، ومنع أي مصحة تعمل بدون ترخيص نظرًا لخطورة الآثار السلبية التي تنتج عن عدم قدرتها علي علاج المترددين عليها، بالإضافة إلى زيادة حملات التوعية وزيادة مراكز مكافحة الإدمان والتأكيد علي سرية بيانات المرضي، لتشجيع مرضي الإدمان علي التواصل بتلك المراكز لتلقي العلاج في سرية تامة.
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