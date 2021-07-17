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ضبط 4 قضايا آثار ومخدرات خلال 24 ساعة

السبت 17/يوليو/2021 - 12:02 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود من ضبط (4) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع)، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب الأثار تم ضبط قضية، وفى مجال الأمن العام تم ضبط (27) قضية متنوعة، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط (1147) مخالفة مرورية متنوعة.

ونجحت الجهود فى مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة في ضبط (3) قضايا، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (195) حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال مكافحة جرائم " تزوير المستندات" تم ضبط (4) قضايا، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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