ضبط 4 قضايا آثار ومخدرات خلال 24 ساعة

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.





وتمكنت الجهود من ضبط (4) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع)، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب الأثار تم ضبط قضية، وفى مجال الأمن العام تم ضبط (27) قضية متنوعة، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط (1147) مخالفة مرورية متنوعة.



