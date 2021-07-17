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بالدقيقة.. ننشر مواعيد صلاة عيد الاضحى 2021 في محافظات مصر

السبت 17/يوليو/2021 - 12:03 م
صلاة عيد الاضحى 2021
صلاة عيد الاضحى 2021
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قبل أيام قليلة من حلول عيد الأضحى، يستعد المسلمون في كل أنحاء المعمورة للاحتفال بأول أيام العيد الذي يبدأ بصلاة العيد ثم الذبح وزيارة الأهل والأصدقاء، لذا تكثر عمليات بحث المصرينن -خلال الفترة الحالية- عن موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في محافظات مصر.

وستكون وقفة عرفات لعام 1442 هجريا، يوم الاثنين الموافق 19 يوليو، ليكون أول أيام عيد الأضحى، هو يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو الجاري.

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في محافظات مصر
ونقدم لكم موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في محافظات مصر:-

القاهرة 5:32 صباحا

الجيزة: 5:32

الإسكندرية: 5:35

بورسعيد: 5:25

الغردقة 5:27

السويس: 5:27

الإسماعيلية 5:26

العريش: 5:19

شرم الشيخ: 5:24

الطور 5:26

سانت كاترين 5:24

طابا 5:18

دمنهور 5:33

طنطا 5:31

المنصورة 5:29

دمياط 5:27

الزقازيق 5:30

بنها 5:31

شبين الكوم 5:32

كفر الشيخ 5:31

الفيوم 5:35

بنى سويف 5:34

المنيا 5:38

أسيوط 5:38

سوهاج 5:37

قنا 5:34

أسوان 5:37

أبوسمبل 5:45

مرسى مطروح 5:45

الخارجة 5:47

السلوم 5:53

نويبع 5:20

حلايب 5:25

شلاتين 5:28

وقرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس الخميس، تعديل إجازة عيد الأضحي المبارك، للقطاع العام، من 5 أيام إلى 8 أيام، على أن تبدأ غدًا السبت الموافق 17 يوليو 2021، بدلًا من الاثنين 19 يوليو، وتنتهي يوم السبت الموافق 24 يوليو.

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