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قبل العيد.. الداخلية تضبط 100 طربة حشيش بالغربية

السبت 17/يوليو/2021 - 12:07 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت الداخلية في ضبط 100 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالغربية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط أحد العناصر الإجرامية، تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة أول طنطا مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الغربية، تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية، وعُثر بحوزته على (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – كمية من مخدر الأفيون - مبلغ مالى –هاتف محمول)، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

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