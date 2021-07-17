الحكومة: استمرار طرح الكمامات القماشية ضمن المقررات التموينية

رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على ما تردد من أنباء بشأن توقف صرف الكمامات القماشية ضمن المقررات التموينية خلال شهر يوليو الجاري نتيجة تراجع إصابات فيروس كورونا.





وقال إنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف صرف الكمامات القماشية ضمن المقررات التموينية خلال شهر يوليو الجاري.



