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الحكومة: استمرار طرح الكمامات القماشية ضمن المقررات التموينية

السبت 17/يوليو/2021 - 12:13 م
بوابة الفجر
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رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على ما تردد من أنباء بشأن توقف صرف الكمامات القماشية ضمن المقررات التموينية خلال شهر يوليو الجاري نتيجة تراجع إصابات فيروس كورونا.

وقال إنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف صرف الكمامات القماشية ضمن المقررات التموينية خلال شهر يوليو الجاري.

وأوضحت التموين، استمرار طرح الكمامات القماشية ضمن المقررات التموينية بشكل طبيعي بكافة محال البقالة التموينية، وفروع المجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع جمعيتي، مُشيرةً إلى أنه يتم طرحها على البطاقات التموينية، مع وضع آليات لمراقبة عمليات التوزيع، لمنع أي تلاعب، وضمان التأكد من انتظام عملية الصرف.
الحكومة: استمرار طرح الكمامات القماشية ضمن المقررات التموينية
الحكومة: استمرار طرح الكمامات القماشية ضمن المقررات التموينية
الحكومة: استمرار طرح الكمامات القماشية ضمن المقررات التموينية
الحكومة: استمرار طرح الكمامات القماشية ضمن المقررات التموينية

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بوابة الفجر المقررات التموينية الكمامات القماشية الفجر الحكومة

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