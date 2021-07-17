Advertisements

لهذا السبب..بيومي فؤاد يحصل على اجازه من مسلسل "عودة الأب الضال"

السبت 17/يوليو/2021 - 12:16 م
بوابة الفجر
أروى حمدي
Advertisements



حصل الفنان بيومي فؤاد على اجازة من تصوير مسلسل "عودة الأب الضال"، ومن المُقرر استكمال تصوير مشاهده بعد الانتهاء من أجازة عيد الأضحى. 

 مسلسل "عودة الأب الضال" من تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحى، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال فى أولى تجاربه الإخراجية وبطولة بيومى فؤاد، عبير صبرى، إيمان سيد، خالد منصور، أميرة هانى، هاجر عفيفي. 

والمسلسل تدور أحداثه حول رجل أعمال غني يقع في ازمه لكي يخرج منها يحاول البحث عن أبنائه السبعة منهم من تعمل راقصة، وأخرى محامية، وبائعة كبدة، وبلوجر، وطبيبة، وتاجر فاكهة.

أخبار تهمك

توضيح عاجل من وزير النقل لأهالي المعادي بشأن إزالة المنازل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

منذ حوالي 19 ساعة

"الزراعة" تزف بشرى سارة عن أسعار الأضاحي (فيديو)

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. موقف حاسم من نقابة المهن التمثيلية تجاه حلا شيحة

منذ حوالي 12 ساعة

تشيلسي يستقر على ضم نجم برشلونة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

أنشيلوتي يستقر على بديل سيرجيو راموس

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. 5 لاعبين خارج الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يُحدد سعر بيع نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس "النواب" لـ السيسي: لقد نصرت شعبك في مواقف كثيرة

منذ ساعة و 21 دقيقة

بعد وقوع الضرر عليه.. رامي صبري يستغيث بالرئيس السيسي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

الخطوات القادمة لن تكون ناعمة.. مستشار وزير الري السابق يكشف تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا اليومية تواصل الانخفاض (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. حقيقة شطب حلا شيحة من نقابة الممثلين

منذ حوالي 12 ساعة

بعد أزمة حلا شيحة.. تامر عبد المنعم يعلن تضامنه مع أشرف زكي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع بديل فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 9 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:18 ص

رئيس "النواب" لـ السيسي: لقد نصرت شعبك في مواقف كثيرة

تشيلسي يستقر على ضم نجم برشلونة

10:30 ص

"الزراعة" تزف بشرى سارة عن أسعار الأضاحي (فيديو)

10:00 ص

عاجل.. موقف حاسم من نقابة المهن التمثيلية تجاه حلا شيحة

12:26 ص

توضيح عاجل من وزير النقل لأهالي المعادي بشأن إزالة المنازل

01:04 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس