لهذا السبب..بيومي فؤاد يحصل على اجازه من مسلسل "عودة الأب الضال"

مسلسل "عودة الأب الضال" من تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحى، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال فى أولى تجاربه الإخراجية وبطولة بيومى فؤاد، عبير صبرى، إيمان سيد، خالد منصور، أميرة هانى، هاجر عفيفي.





والمسلسل تدور أحداثه حول رجل أعمال غني يقع في ازمه لكي يخرج منها يحاول البحث عن أبنائه السبعة منهم من تعمل راقصة، وأخرى محامية، وبائعة كبدة، وبلوجر، وطبيبة، وتاجر فاكهة.





حصل الفنان بيومي فؤاد على اجازة من تصوير مسلسل "عودة الأب الضال"، ومن المُقرر استكمال تصوير مشاهده بعد الانتهاء من أجازة عيد الأضحى.