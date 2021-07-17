بوكا جونيورز يتعادل مع يونيون سانتا في الدوري الأرجنتيني

استهل بوكا جونيورز مشوار الدفاع عن لقب الدوري الأرجنتيني، بالتعادل مع يونيون سانتا في 1-1، ضمن منافسات الجولة الأولى التي شهدت أيضاً فوز إستوديانتس لابلاتا على سارمينتو 3-0.









افتتح بوكا جونيورز التسجيل بعد تسع دقائق فقط من بداية المباراة، بهدف أحرزه أغوستين أوبنادو، لكن يونيون سانت في تعادل بهدف للاعب فيرناندو ماركيز في الدقيقة 81.









أما إستوديانتس لابلاتا، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث عشر، فقد تغلب على سارمينتو 3-0، سجلها خوان أباولاز (الهدفان الأول والثالث)، في الدقيقتين 52 و58، ومانويل كاسترو الهدف الثاني في الدقيقة 54.