وفاة رئيس لجنة بالثانوية العامة.. و"المعلمين" تنهى إجراءات دفنه

أعلنت غرفة عمليات نقابة المعلمين ، وفاة أحمد الحسينى أحمد قاسم ، رئيس لجنة بلال ابن رباح لامتحانات الثانوية العامة ، بنويبع فى محافظة جنوب سيناء ، نتيجة أزمة قلبية دخل على أثرها مستشفى مدينة الطور وتوفى صباح اليوم.





وأوضح محمد عبد الله رئيس غرفة عمليات النقابة والأمين العام ، أن نقابة المهن التعليمية تتابع منذ يومين حالة المربى والمعلم الفاضل أحمد الحسينى الذى تعرض لأزمة قلبية خلال امتحانات الثانوية العامة نهاية الأسبوع الماضى ، ومنتدب من السويس رئيسا للجنة بلال ابن رباح الإعدادية بنويبع فى محافظة جنوب سيناء ، ورافقه أعضاء النقابة الفرعية بجنوب سيناء أثناء نقله لمستشفى الطور ، إلا أن حالته تدهورت ، وتوفى صباح اليوم .





وأضاف رئيس غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية ، أن خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، وجه بتولى عصام رجب رئيس فرعية نقابة المعلمين بجنوب سيناء وياسر عرفات أمين صندوق النقابة الفرعية ، بإنهاء إجراءات وتصاريح الدفن ، وهو ماتم تنفيذ على الفور ، والتواصل مع أسرته ، حيث تعيش زوجته وأولاده بالسويس ، وباقى عائلته بالمنصورة ، لعمل ترتيبات تسليم جثمان الفقيد لذويه.



