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وفاة رئيس لجنة بالثانوية العامة.. و"المعلمين" تنهى إجراءات دفنه
السبت 17/يوليو/2021 - 12:57 م
ريما خليفة
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أعلنت غرفة عمليات نقابة المعلمين ، وفاة أحمد الحسينى أحمد قاسم ، رئيس لجنة بلال ابن رباح لامتحانات الثانوية العامة ، بنويبع فى محافظة جنوب سيناء ، نتيجة أزمة قلبية دخل على أثرها مستشفى مدينة الطور وتوفى صباح اليوم.
وأوضح محمد عبد الله رئيس غرفة عمليات النقابة والأمين العام ، أن نقابة المهن التعليمية تتابع منذ يومين حالة المربى والمعلم الفاضل أحمد الحسينى الذى تعرض لأزمة قلبية خلال امتحانات الثانوية العامة نهاية الأسبوع الماضى ، ومنتدب من السويس رئيسا للجنة بلال ابن رباح الإعدادية بنويبع فى محافظة جنوب سيناء ، ورافقه أعضاء النقابة الفرعية بجنوب سيناء أثناء نقله لمستشفى الطور ، إلا أن حالته تدهورت ، وتوفى صباح اليوم .
وأضاف رئيس غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية ، أن خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، وجه بتولى عصام رجب رئيس فرعية نقابة المعلمين بجنوب سيناء وياسر عرفات أمين صندوق النقابة الفرعية ، بإنهاء إجراءات وتصاريح الدفن ، وهو ماتم تنفيذ على الفور ، والتواصل مع أسرته ، حيث تعيش زوجته وأولاده بالسويس ، وباقى عائلته بالمنصورة ، لعمل ترتيبات تسليم جثمان الفقيد لذويه.
وتوجه نقيب المعلمين ، بخالص العزاء والمواساة لأسرة المعلم الراحل ، وتقرر صرف فورى لمستحقاته المالية من النقابة وتسليمها لأسرته خلال أيام .
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