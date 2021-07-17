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وفاة رئيس لجنة بالثانوية العامة.. و"المعلمين" تنهى إجراءات دفنه

السبت 17/يوليو/2021 - 12:57 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
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أعلنت غرفة عمليات نقابة المعلمين ، وفاة أحمد الحسينى أحمد قاسم ، رئيس لجنة بلال ابن رباح لامتحانات الثانوية العامة ، بنويبع فى محافظة جنوب سيناء ، نتيجة أزمة قلبية دخل على أثرها مستشفى مدينة الطور وتوفى صباح اليوم.

وأوضح محمد عبد الله رئيس غرفة عمليات النقابة والأمين العام ، أن نقابة المهن التعليمية تتابع منذ يومين حالة المربى والمعلم الفاضل أحمد الحسينى الذى تعرض لأزمة قلبية خلال امتحانات الثانوية العامة نهاية الأسبوع الماضى ، ومنتدب من السويس رئيسا للجنة بلال ابن رباح الإعدادية بنويبع فى محافظة جنوب سيناء ، ورافقه أعضاء النقابة الفرعية بجنوب سيناء أثناء نقله لمستشفى الطور ، إلا أن حالته تدهورت ، وتوفى صباح اليوم .

وأضاف رئيس غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية ، أن خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، وجه بتولى عصام رجب رئيس فرعية نقابة المعلمين بجنوب سيناء وياسر عرفات أمين صندوق النقابة الفرعية ، بإنهاء إجراءات وتصاريح الدفن ، وهو ماتم تنفيذ على الفور ، والتواصل مع أسرته ، حيث تعيش زوجته وأولاده بالسويس ، وباقى عائلته بالمنصورة ، لعمل ترتيبات تسليم جثمان الفقيد لذويه.

وتوجه نقيب المعلمين ، بخالص العزاء والمواساة لأسرة المعلم الراحل ، وتقرر صرف فورى لمستحقاته المالية من النقابة وتسليمها لأسرته خلال أيام .

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