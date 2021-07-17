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استعدادات نهائية لتشغيل الخط السياحي الجديد بورسعيد- شرم الشيخ

السبت 17/يوليو/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت،
رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات لواء طيار أحمد منصور، واللواء هشام الدسوقي مدير مطار بورسعيد، استعدادا لتشغيل الطيران من مطار بورسعيد، وتشغيل الخط السياحي الجديد بورسعيد- شرم الشيخ.



وكان ممثلى شركة طيران الخدمات البترولية، قد اعلنوا عن تشغيل مطار بورسعيد بدءا من 17 يوليو، بالتعاون مع شركات «تى شورى» السياحية، وشركة «طيران خدمات البترول».

وكان أعلن ايضا اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن تشغيل مطار بورسعيد بالتعاون مع شركة السياحة «تى شورى» وشركة «طيران خدمات البترول»، وذلك في إطار خطة المحافظة لتنشيط رحلات السياحية الداخلية من مطار بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد أنه تم التعاون مع عدد من الشركات السياحية لتنشيط السياحة الداخلية بين بورسعيد ومدن (مرسى علم وشرم الشيخ وطابا ) وبأسعار مناسبة للمواطنين، وتماشيا مع خطة المحافظة لوضع بورسعيد على الخريطة السياحية لتصبح في مصاف المدن السياحية.
استعدادات نهائية لتشغيل الخط السياحي الجديد بورسعيد- شرم الشيخ
استعدادات نهائية لتشغيل الخط السياحي الجديد بورسعيد- شرم الشيخ
استعدادات نهائية لتشغيل الخط السياحي الجديد بورسعيد- شرم الشيخ
استعدادات نهائية لتشغيل الخط السياحي الجديد بورسعيد- شرم الشيخ

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