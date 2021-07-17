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إصابة 3 طالبات بإغماءات وتشنجات أثناء امتحان الكيمياء في كفر الشيخ

السبت 17/يوليو/2021 - 01:01 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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أصيبت إحدى الطالبات بالثانوية العامة "القسم العلمي" بمحافظة كفر الشيخ، بتشنجات أثناء أداؤها امتحان مادة الكيمياء بلجنة مدرسة الشهيد عزت الشافعي الثانوية، وعلي الفور تم نقلها لمستشفي العبور للتأمين الصحي لتلقي العلاج اللازم.

فيما استقبلت مستشفي دسوق العام، طالبة بالثانوية العامة " القسم العلمي" أصيبت بإغماء أثناء أداؤها امتحان مادة الكيمياء بلجنة مدرسة الشهيد أنور الصبحي، وعلي الفور تم نقلها للمستشفي لتلقي العلاج اللازم.

كما أصيبت طالبة بالثانوية العامة "القسم العلمي" بمحافظة كفر الشيخ، بهبوط عام أثناء أداء امتحان مادة الكيمياء، وتم نقل الطالبة إلى مستشفى كفر الشيخ العام بواسطة سيارة الإسعاف لتلقي العلاج اللازم.

وبدأت الطالبة التي تجري الامتحان بلجنة مدرسة الشهيد بركات الثانوية بكفر الشيخ، بالشعور بالهبوط واختلال التوازن أثناء الامتحان وعدم قدرتها على التوازن فتم نقلها للمستشفى على الفور.

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امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة إغماء

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