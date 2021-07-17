خاص لـ "الفجر الرياضي".. عبداللاه جلال: الأميرة السمراء بطولة غالية على الجماهير وفي انتظار التتويج بالعاشرة

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خاص لـ "الفجر الرياضي".. عبداللاه جلال: الأميرة السمراء بطولة غالية على الجماهير وفي انتظار التتويج بالعاشرة
السبت 17/يوليو/2021 - 12:59 م
إيمان علاء - ياسمين علاء
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دعم عبداللاه جلال نجم الأهلي السابق، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، من خلال رسالة خاصة عبر موقع "الفجر الرياضي"، وذلك في المباراة المقرر إقامتها اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساء.
وقال جلال :" بدعم لاعبي الأهلي وجهازه الفني في المباراة التي تقام اليوم السبت أمام كايزر تشيفز، اتمنى أن ربنا يكرمكم في المباراة، ربنا يكرمكم بالمكسب وترجعولنا إن شاء الله، وتحققوا الانتصار".
وواصل:" إن شاء الله ترجعوا بالكأس الغالي علينا، كأس دوري ابطال افريقيا، العاشرة، يارب يكون التوفيق حالفكم ويوفقكم، وتفرحونا، كما عودتونا، في الفترة الاخيرة".
واستكمل:" كأس دوري ابطال افريقيا دائما غالى على جماهير الأهلي، 80مليون أهلاوي وأكثر في الوطن العربي وراكم وبيدعمكم، الجميع في انتظار النادي الأهلي يفرحهم، وننتظر منكم البطولات كما اعتدنا عليها، وإن شاء الله ترجعوا منتصرين".
واختتم:" هذه رسالة دعم لكم، اتمنى أن يكون التوفيق حالفكم، وتفرحونا بالعاشرة".
وتذاع مباراة الأهلي المنتظرة أمام فريق كايزر تشيفز، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بتعليق المعلق علي محمد علي، في المواجهة المقرر إقامتها اليوم السبت ،في تمام الساعة التاسعة مساء.
ويرتدي المارد الأحمر زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، كما يرتدي الحارس الطاقم اللبني، ويرتدي أيضا فريق كايزر تشيفز الطاقم الأصفر كما يرتدي الحارس الطاقم الأخضر.
القنوات الناقلة للمباراة:
ومن المنتظر إذاعة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا على قناة beIN Sports HD 4 و beIN Sports 1 HD Premium، وتذاع أيضا على قناة أون تايم سبورتس على التليفزيون الأرضي ، وقناة تايم سبورت .
وقد ضمت قائمة الفريق 28 لاعبًا وهم كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.
خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني.
خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومحمد محمود وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.
خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن، ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.
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