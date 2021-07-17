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خاص لـ "الفجر الرياضي".. عبداللاه جلال: الأميرة السمراء بطولة غالية على الجماهير وفي انتظار التتويج بالعاشرة

السبت 17/يوليو/2021 - 12:59 م
بوابة الفجر
إيمان علاء - ياسمين علاء
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دعم عبداللاه جلال نجم الأهلي السابق، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، من خلال رسالة خاصة عبر موقع "الفجر الرياضي"، وذلك في المباراة المقرر إقامتها اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساء.


وقال جلال :" بدعم لاعبي الأهلي وجهازه الفني في المباراة التي تقام اليوم السبت أمام كايزر تشيفز، اتمنى أن ربنا يكرمكم في المباراة، ربنا يكرمكم بالمكسب وترجعولنا إن شاء الله، وتحققوا الانتصار".


وواصل:" إن شاء الله ترجعوا بالكأس الغالي علينا، كأس دوري ابطال افريقيا، العاشرة، يارب يكون التوفيق حالفكم ويوفقكم، وتفرحونا، كما عودتونا، في الفترة الاخيرة".

واستكمل:" كأس دوري ابطال افريقيا دائما غالى على جماهير الأهلي، 80مليون أهلاوي وأكثر في الوطن العربي وراكم وبيدعمكم، الجميع في انتظار النادي الأهلي يفرحهم، وننتظر منكم البطولات كما اعتدنا عليها، وإن شاء الله ترجعوا منتصرين".

واختتم:" هذه رسالة دعم لكم، اتمنى أن يكون التوفيق حالفكم، وتفرحونا بالعاشرة".

وتذاع مباراة الأهلي المنتظرة أمام فريق كايزر تشيفز، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بتعليق المعلق علي محمد علي، في المواجهة المقرر إقامتها اليوم السبت ،في تمام الساعة التاسعة مساء.


ويرتدي المارد الأحمر زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، كما يرتدي الحارس الطاقم اللبني، ويرتدي أيضا فريق كايزر تشيفز الطاقم الأصفر كما يرتدي الحارس الطاقم الأخضر.

القنوات الناقلة للمباراة:



ومن المنتظر إذاعة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا على قناة beIN Sports HD 4 و beIN Sports 1 HD Premium، وتذاع أيضا على قناة أون تايم سبورتس على التليفزيون الأرضي ، وقناة تايم سبورت .

 

وقد ضمت قائمة الفريق 28 لاعبًا وهم كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير. 

خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني.


خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومحمد محمود وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.


خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن، ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.



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