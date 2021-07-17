محافظ الأقصر يوجه بسرعة الانتهاء من طريق الكباش



أجرى المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم السبت، جولة تفقدية لأعمال تطوير طريق المطار وتطوير المبانى وطلاء الواجهات حول معابد الكرنك وطريق الكباش بالأقصر، وذلك طبقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بأنهاء أعمال طريق الكباش.



ووجه محافظ الأقصر خلال جولته بسرعة الانتهاء من الأعمال والحفاظ على الشكل الحضارى للمعبد والمبانى المتواجدة حولة.



شارك فى الجولة العميد طارق لطفي رئيس مدينه الاقصر مهندس هانى طايع مدير منطقة تعمير الأقصر بالجهاز المركزى للتعمير بوزارة الأسكان،والمهندس اسعد مصطفي مدير المشروعات.