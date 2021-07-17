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تعقيم مساجد الإسكندرية لصلاة عيد الأضحى.. والمحافظ يوجه بتطبيق الإجراءات الاحترازية

السبت 17/يوليو/2021 - 01:04 م
بوابة الفجر
دينا حسن-محمد رجب
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بدأت مساجد محافظة الإسكندرية التطهير والتعقيم، استعدادا لاستقبال المصلين في صلاة عيد الأضحى المبارك.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية على مديرة الاوقاف بضرورة اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاستعداد الجيد لاستقبال المصلين الذين سيؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك في المساجد بجميع أحياء المحافظة، موجها بضرورة تكثيف أعمال تعقيم ونظافة المساجد، وتعميم منشورات بالضوابط والإجراءات الاحترازية المعلنة لصلاة العيد فى المساجد وتعليق لافتات توعية للمصلين للالتزام بهذه الضوابط، وخاصة ارتداء الكمامة قبل دخول المسجد وإلزام المصلين باصطحاب سجادة الصلاة، ومراعاة التباعد الاجتماعي.

وشدد المحافظ على رؤساء الاحياء بالتصدي الحاسم وعدم التهاون مع كل من تسول له نفسه استغلال أيام العطلات والقيام البناء المخالف مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، مؤكدا على رؤساء الأحياء وشركة النظافة بضرورة تكثيف الحملات النظافة ورفع المخلفات أول بأول وإزالة اشغالات الطريق المعتيقة لحركة المارة والمرور بالمناطق المحيطة للمساجد بجميع أحياء المحافظة.

ومن جانبه ؛ أوضح الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الاوقاف بالاسكندرية بأنه تم وضع ضوابط صارمة لتطبيق الاجراءات الاحترازية بين المصلين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
وأكد على استمرار عدم فتح دورات المياه، وفتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقه عقب الصلاة مباشرة، وغلق مصليات السيدات بالمساجد، وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق، ومشددًا على جميع العاملين بالأوقاف بتطبيق هذه الضوابط بكل حسم وحزم.

وأكد خشبة أنه سوف يقتصر أداء صلاة العيد داخل أروقة المساجد التى يقام بها صلاة الجمعة، لافتا إلى أنه لن يتم السماح بإقامة الصلاة داخل الساحات وذلك فى إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مضيفا بأنه تم التنسيق بين مديرية الأوقاف الاحياء لتطهير وتعقيم المساجد بشكل دوري، لافتًا إلى أن غرفة عمليات المديرية منقعدة خلال أيام العيد لمتابعة عملها ورصد أي مخالفة من شأنها أن تضر بالصالح العام للمواطنين.
تعقيم مساجد الإسكندرية لصلاة عيد الأضحى.. والمحافظ يوجه بتطبيق الإجراءات الاحترازية
تعقيم مساجد الإسكندرية لصلاة عيد الأضحى.. والمحافظ يوجه بتطبيق الإجراءات الاحترازية
تعقيم مساجد الإسكندرية لصلاة عيد الأضحى.. والمحافظ يوجه بتطبيق الإجراءات الاحترازية
تعقيم مساجد الإسكندرية لصلاة عيد الأضحى.. والمحافظ يوجه بتطبيق الإجراءات الاحترازية
تعقيم مساجد الإسكندرية لصلاة عيد الأضحى.. والمحافظ يوجه بتطبيق الإجراءات الاحترازية
تعقيم مساجد الإسكندرية لصلاة عيد الأضحى.. والمحافظ يوجه بتطبيق الإجراءات الاحترازية

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