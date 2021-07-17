محافظ بورسعيد يعتذر للصحفيين لمنعهم من تغطية فعاليات إعادة تشغيل المطار (صور)

دعت إدارة العلاقات العامة بمحافظة بورسعيد، أمس الجمعة، صحفيي وإعلاميي المحافظة وعددا من القنوات الفضائية والمحلية لحضور فاعليات افتتاح المطار، وذلك بعد 9 أعوام من التوقف.



وحرص مراسلو الجرائد والصحف وعدد من القنوات الفضائية على تغطية الفاعليات، وفوجئوا بمنع دخولهم وتوقيفهم خارج المطار بشكل يؤكد أن هناك سببًا واضحًا لمنع التغطية.



وأبدى الصحفيين والإعلاميين استيائهم، وأكدوا أن التعامل كان مسيئًا لدور الصحافة والإعلام، وعودة لعهود بائدة، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية وتعظيمها لدور الإعلام، وتأكيد الرئيس السيسي على أهمية دور الصحافة الوطنية.



وذلك برغم وصول المحافظ بسيارته وقام بالدخول واستقبل الطائرة في ظل إجراءات حالت دون إعطاء الصحفيين حقوقهم في تغطية الفاعلية، وذلك بالرغم من توجيه الدعوة لهم رسميًا إلا أنهم تركوا بالخارج أمام أبواب المطار المغلقة.



وحرص المحافظ على تقديم الاعتذار عما حدث، إلا أن المراسلين أكدوا له أن ما حدث لا يليق بمصر 2030، ورفض صحفيين وإعلاميين بورسعيد دعوة المحافظ للقاء بالمحافظة، وذلك بعد احتجازهم خارج المطار ومنعهم من الدخول، قائلين "عيب لما الصحفيين يتم استقبالهم على الرصيف".