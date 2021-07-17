Advertisements

محافظ بورسعيد يعتذر للصحفيين لمنعهم من تغطية فعاليات إعادة تشغيل المطار (صور)

السبت 17/يوليو/2021 - 01:04 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
Advertisements
دعت إدارة العلاقات العامة بمحافظة بورسعيد، أمس الجمعة، صحفيي وإعلاميي المحافظة وعددا من القنوات الفضائية والمحلية لحضور فاعليات افتتاح المطار، وذلك بعد 9 أعوام من التوقف.

وحرص مراسلو الجرائد والصحف وعدد من القنوات الفضائية على تغطية الفاعليات، وفوجئوا بمنع دخولهم وتوقيفهم خارج المطار بشكل يؤكد أن هناك سببًا واضحًا لمنع التغطية.

وأبدى الصحفيين والإعلاميين استيائهم، وأكدوا أن التعامل كان مسيئًا لدور الصحافة والإعلام، وعودة لعهود بائدة، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية وتعظيمها لدور الإعلام، وتأكيد الرئيس السيسي على أهمية دور الصحافة الوطنية.

وذلك برغم وصول المحافظ بسيارته وقام بالدخول واستقبل الطائرة في ظل إجراءات حالت دون إعطاء الصحفيين حقوقهم في تغطية الفاعلية، وذلك بالرغم من توجيه الدعوة لهم رسميًا إلا أنهم تركوا بالخارج أمام أبواب المطار المغلقة.

وحرص المحافظ على تقديم الاعتذار عما حدث، إلا أن المراسلين أكدوا له أن ما حدث لا يليق بمصر 2030، ورفض صحفيين وإعلاميين بورسعيد دعوة المحافظ للقاء بالمحافظة، وذلك بعد احتجازهم خارج المطار ومنعهم من الدخول، قائلين "عيب لما الصحفيين يتم استقبالهم على الرصيف".
محافظ بورسعيد يعتذر للصحفيين لمنعهم من تغطية فعاليات إعادة تشغيل المطار (صور)
محافظ بورسعيد يعتذر للصحفيين لمنعهم من تغطية فعاليات إعادة تشغيل المطار (صور)
محافظ بورسعيد يعتذر للصحفيين لمنعهم من تغطية فعاليات إعادة تشغيل المطار (صور)
محافظ بورسعيد يعتذر للصحفيين لمنعهم من تغطية فعاليات إعادة تشغيل المطار (صور)
محافظ بورسعيد يعتذر للصحفيين لمنعهم من تغطية فعاليات إعادة تشغيل المطار (صور)
محافظ بورسعيد يعتذر للصحفيين لمنعهم من تغطية فعاليات إعادة تشغيل المطار (صور)
محافظ بورسعيد يعتذر للصحفيين لمنعهم من تغطية فعاليات إعادة تشغيل المطار (صور)
محافظ بورسعيد يعتذر للصحفيين لمنعهم من تغطية فعاليات إعادة تشغيل المطار (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مطار بورسعيد بورسعيد بوابة الفجر الفجر الصحفيين

أخبار تهمك

عاجل.. موقف حاسم من نقابة المهن التمثيلية تجاه حلا شيحة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

منذ حوالي 20 ساعة

قرار عاجل من المحكمة بشأن المتحرش بطفلة داخل ميكروباص بأوسيم

منذ أقل من ساعتين

أنشيلوتي يستقر على بديل سيرجيو راموس

منذ حوالي 4 ساعات

"الزراعة" تزف بشرى سارة عن أسعار الأضاحي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس "النواب" لـ السيسي: لقد نصرت شعبك في مواقف كثيرة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

الخطوات القادمة لن تكون ناعمة.. مستشار وزير الري السابق يكشف تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

النيران فحمت ماكينة الطباعة.. إخماد حريق هيئة المساحة المصرية

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

المطبعة على مساحة 1000 متر.. محاولات لإخماد حريق هيئة المساحة المصرية

منذ 36 دقيقة

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا اليومية تواصل الانخفاض (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

الكشف عن ملامح تشكيل الأهلي أمام كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا

منذ 17 دقيقة

توضيح عاجل من وزير النقل لأهالي المعادي بشأن إزالة المنازل

منذ حوالي 13 ساعة

تشيلسي يستقر على ضم نجم برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. اندلاع حريق هائل داخل هيئة المساحة المصرية بالهرم

منذ 43 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

إلهامي عجينة عن إهانته للصحفيين: "مش لاقيين حاجة يكتبوها.. ولن اعتذر"

بلاغ للنائب العام يتهم نقيب الصيادلة بالتحريض على قتل الصحفيين

"الصحفيين" تصدر تقريرها الأول عن غرفة عمليات متابعة استفتاء الدستور

الهيئات الصحفية والإعلامية تصدر تقاريرها حول اليوم الأول لتغطية استفتاء الدستور

صحفيو ملف الآثار يتقدمون بمذكرة للنقابة ضد الوزير والمستشارة الإعلامية له

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:09 م

عاجل.. اندلاع حريق هائل داخل هيئة المساحة المصرية بالهرم

قرار عاجل من المحكمة بشأن المتحرش بطفلة داخل ميكروباص بأوسيم

12:10 م

"الزراعة" تزف بشرى سارة عن أسعار الأضاحي (فيديو)

10:00 ص

رئيس "النواب" لـ السيسي: لقد نصرت شعبك في مواقف كثيرة

11:18 ص

تشيلسي يستقر على ضم نجم برشلونة

10:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس