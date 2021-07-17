تحت شعار كامل العدد..حكيم يشعل حفل الساحل الشمالي

كعادته بإطلالته الفريدة وفنه الراقي؛ أبهر “حكيم” جمهوره بحفلته أمس (الجمعة)، والتي افتتح بها موسم الساحل الشمالي بـ (X-beach house) مارسيليا بيتش.



وقدم حكيم على مدار ساعتين عدد كبير من أغنياته غير التقليدية، وسط تفاعل الحضور من جميع الأعمار مع نجمهم المفضل.



يذكر أن حكيم يتواصل مع جمهوره طوال الوقت بأغنيات حققت ملايين المشاهدات، ما يجعل كل حفلاته ترفع شعار "كامل العدد"