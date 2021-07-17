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لـ 17 أغسطس.. تأجيل نظر التحفظ على أموال الإرهابي حمزة حسن مالك

السبت 17/يوليو/2021 - 01:07 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل نظر الاستئناف على قرار التحفظ على أموال حمزة حسن مالك، نجل القيادى الإخوانى الإرهابي حسن مالك، وآخرين لجلسة 17 أغسطس المقبل إداريًا.


وكانت لجنة حصر أموال جماعة الإخوان الإرهابية قررت التحفظ على أموال 28 فردا من أفراد عائلة الإرهابي حسن مالك القيادى الإخوانى المعروف، وهم جيهان أحمد أحمد محمد، خديجة حسن مالك، عمر حسن مالك، وحمزة حسن مالك، أنس حسن مالك، عائشة حسن مالك، سناء عز الدين يوسف مالك، حسام عز الدين يوسف مالك.

بالإضافة إلى التحفظ على محمود عز الدين يوسف مالك، محمد عز الدين يوسف مالك، ألفت عز الدين يوسف مالك، مصطفى السيد على مسعد، صفوان عباس حسان خضر، أحمد فؤاد عبد المجيد حجاج، بهجت أحمد أحمد السيد قشلان، سليمان عبد الرحمن السيد، بهيج محروس بهيج حسن، منى مسعد عبد الوهاب جمعة، عبد العليم سعد محمد عبد الرحيم، محمد زكريا محمد محمود، حمادة محمد أحمد محمد، أحمد محمد عبد اللاه حامد، محمود محمد عبد اللاه حامد، منى عبد المنعم عيد سيد، شاذلية محمد عبد اللاه حامد، حافظ جبريل على على، أحمد سامى زكى السيد، أحمد مصطفى أحمد عبد الحليم، وذلك لثبوت انتماء ودعم هذه الشركات والأفراد إلى جماعة الإخوان الإرهابية.

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