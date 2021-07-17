نقيب محامين القاهرة يهنئ مصر والأمة العربية بعيد الأضحى المبارك



هنأ عمرو محى الدين نقيب محامي شمال القاهرة الأمة الإسلامية والعربية وأبناء الشعب المصري العظيم بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك، داعيًا الله أن يحفظ مصر والمصريين.



وأكد محى في بيان صحفي اليوم السبت، إن مصر بحاجة الآن لوحدة شعبها والأصطفاف خلف القيادة السياسية لمواجهة ازمة سد النهضة والقضاء على الإرهاب ومواجهة وباء كورونا وتداعياته الإقتصادية.



واضاف محى إننا في تلك الأيام المباركة يجب أن نعمل على نشر القيم الأخلاقية للرسول عليه الصلاة والسلام، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على شعب مصر وشعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والسلام وان تحقق لمصر وشعبا كل الخير والتنمية الشاملة في جميع أنحاء مصر".